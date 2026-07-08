Ekonomiassistent och kontorsadministratör till Teledyne SP Devices!
Eiss Rekrytering & Search AB / Ekonomiassistentjobb / Linköping Visa alla ekonomiassistentjobb i Linköping
2026-07-08
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Ekonomiassistent och kontorsadministratör till Teledyne SP Devices
Vill du ha en varierad roll där ekonomi, administration och service går hand i hand?
Hos Teledyne SP Devices får du en bred och självständig roll där du kombinerar traditionella ekonomiassistentuppgifter med en koordinerande roll inom kontorsadministration. Du blir en viktig del av verksamheten och ser till att både ekonomiflöden och den dagliga kontorsdriften fungerar smidigt. Låter det intressant? Välkommen med en ansökan!
Din roll
Det här är en delad roll där du arbetar både med ekonomi och kontorsadministration. Som ekonomiassistent ansvarar du för den löpande bokföringen, samtidigt som du har en viktig funktion i att samordna den dagliga servicen på kontoret. Rollen passar dig som trivs när arbetsdagarna varierar och som uppskattar att ha många kontaktytor.
Inom ekonomi arbetar du i nära samarbete med Ekonomichef, med löpande administration såsom kund- och leverantörsreskontra, fakturering, betalningar, kundorder, avstämningar och administration kring löneunderlag, utlägg och ersättningar. Du tar även fram underlag till revisorer och myndigheter samt bidrar till att ekonomiprocesserna fungerar effektivt.
Den andra delen av rollen innebär att du ansvarar för den dagliga kontorsadministrationen. Du ser till att kontoret fungerar väl genom att hantera post, beställa kontors- och förbrukningsmaterial, samordna inköp, ha kontakt med leverantörer och stötta organisationen med olika administrativa uppgifter. Du blir en naturlig servicefunktion internt och hjälper till där behov uppstår, oavsett om det handlar om praktiska frågor eller administrativt stöd.
Du arbetar nära flera funktioner i organisationen och blir en uppskattad kollega som bidrar till struktur, ordning och ett välfungerande kontor.
I rollen kommer du bland annat att:
Hantera kund- och leverantörsreskontra, inklusive fakturering, attestflöden och betalningar
Hantera kundordrar
Genomföra kassaavstämningar samt hantera löpande in- och utbetalningar
Sammanställa och administrera löneunderlag, utlägg och ersättningar
Ta fram underlag till revisorer, Skatteverket och andra myndigheter
Ge administrativt stöd till medarbetare och externa samarbetspartners
Hantera dokumentation, arkivering och interna rutiner
Ansvara för inkommande och utgående post
Beställa kontorsmaterial och hantera felanmälningar av kontorsutrustning och inventarier
Ansvara för inköp av fika och övriga förbrukningsartiklar
Stötta verksamheten med administrativa uppgifter, exempelvis hjälpa till med administrationen kring företagets deltagande vid mässor och liknande administrativt stöd
Om dig
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och serviceinriktad. Du trivs med att ta ansvar och har lätt för att prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Eftersom rollen innebär många kontaktytor ser vi att du är kommunikativ och uppskattar att samarbeta med människor i olika delar av organisationen. Du är prestigelös, lösningsorienterad och tycker om att bidra där det behövs.
Vi ser gärna att du har:
Gymnasial utbildning inom ekonomi, administration eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av arbete som ekonomiassistent, ekonomiadministratör eller liknande administrativ roll.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
God systemvana och erfarenhet av Officepaketet.
Det är meriterande om du har arbetat i SAP S/4HANA eller annat större affärssystem.
Om Teledyne SP Devices
Teledyne SP Devices utvecklar och tillverkar världsledande datainsamlingsprodukter och avancerad mätteknik för kunder inom forskning, industri, försvar och medicinteknik. Företaget är en del av den globala Teledyne-koncernen och kombinerar hög teknisk kompetens med en innovativ och internationell arbetsmiljö. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där samarbete, kvalitet och utveckling står i fokus.
Vi erbjuder
Hos Teledyne SP Devices får du möjlighet att arbeta i en högteknologisk och internationell miljö där kvalitet, innovation och samarbete står i centrum. Du får en bred och självständig roll med många kontaktytor och möjlighet att bidra till att verksamheten fungerar smidigt och effektivt.
Välkommen med din ansökan!
Är du intresserad?
Om du vill veta mer, tveka inte att kontakta Rekryteringskonsult Mia Neander på EISS Rekrytering & Search. Jag svarar gärna på frågor och för en dialog om hur du skulle komma till din rätt på Teledyne SP Devices.I denna rekrytering har vi valt att inte använda personligt brev i ansökningsformuläret - det räcker med ditt CV. Som en del av processen får du även genomföra tester som ger oss en fördjupad bild av dina styrkor och din analytiska förmåga.
Sista ansökningsdag är 16 augusti 2026. Vi genomför löpande urval och tillsättning sker enligt överenskommelse. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningshandlingar via mail, enligt vår integritetspolicy gällande GDPR.
EISS Rekrytering & Search
EISS Rekrytering & Search är ett specialistbolag inom rekrytering med kontor i Norrköping och Linköping. Genom vår kompetens inom området, marknadsledande system och innovativa fokus vill vi lyfta rekrytering till en ny nivå. Vårt mål är att etablera oss som Östergötlands mest eftertraktade bolag inom rekrytering och vår vision är att erbjuda den bästa kund- och kandidatupplevelsen på marknaden. Mer information finns på www.eissrekrytering.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eiss Rekrytering & Search AB
(org.nr 559137-3484), https://eissrekrytering.se
Teknikringen 8D (visa karta
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583 30 LINKÖPING Arbetsplats
Teledyne SP Devices Kontakt
Rekryteringskonsult
Mia Neander mia.neander@eissrekrytering.se 0702439056 Jobbnummer
9997291