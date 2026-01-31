Ekonomiassistent med start omgående
Academic Work Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Sundsvall Visa alla ekonomiassistentjobb i Sundsvall
2026-01-31
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Sundsvall
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett bolag med stora tillväxtambitioner, där du får en viktig roll i den dagliga ekonomifunktionen och möjlighet att utvecklas över tid? Nu söker vi en noggrann och serviceinriktad ekonomiassistent till ett spännande företag i Sundsvall, för ett långsiktigt vikariat med start omgående. Varmt välkommen med din ansökan, vi tillämpar löpande urval.
OM TJÄNSTEN
Som medarbetare i leverantörsreskontrateamet blir du en viktig del av ekonomiavdelningen. Rollen är bred och kombinerar både administrativa och kommunikativa arbetsuppgifter. Uppdraget är ett tidsbegränsat vikariat till och med 31 januari 2027, med start omgående.
Du erbjuds
• Ett varierat och utvecklande arbete inom ekonomi
• En dedikerad konsultchef som stöttar dig under hela din anställning
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-31Dina arbetsuppgifter
• Granskning och hantering av leverantörsfakturor
• Vidarefakturering av kostnader
• Löpande kontakt med interna medarbetare och externa leverantörer
• Posthantering
• Svara på inkommande samtal till växeln
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Trivs med både administrativa uppgifter och telefonkontakt
• Har goda kunskaper i både svenska och engelska då det krävs i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att hantera inkommande fakturor i en leverantörsreskontra.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117119". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9715562