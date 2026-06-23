Ekonomiassistent med start i November
SJR in Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-06-23
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Vill du vara med och bygga framtidens ekonomifunktion – där människor och automation samverkar? Vår kund inom fastighetsbranschen befinner sig i en spännande tillväxt- och utvecklingsfas och satsar på att skapa en modern, effektiv och affärsnära ekonomifunktion med hög digital mognad. Nu söker vi en Ekonomiassistent. Detta är ett konsultuppdrag på heltid och 10 månader med start i november. För rätt person kan det leda till anställning hos vår kund därefter. Till detta uppdrag söker vi dig som vill ta anställning som konsult eller dig som vill arbeta som underkonsult hos oss.Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Vi söker en noggrann och serviceinriktad ekonomiassistent som vill arbeta brett inom ekonomi i en roll med fokus på leverantörsreskontra. Du kommer att vara en viktig del av ekonomifunktionen där du bidrar till att säkerställa effektiva och kvalitativa processer. Rollen passar dig som trivs med operativt arbete samtidigt som du vill vara med och utveckla rutiner och arbetssätt i takt med att verksamheten växer och utvecklas.
Ansvarsområden
• Arbeta operativt i leverantörsreskontran, inklusive registrering, matchning, kontering och betalningar
• Hantera löpande avstämningar och säkerställa att flödena håller hög kvalitet och följer satta rutiner
• Stötta i arbetet med anläggningstillgångar, såsom registrering, uppföljning och avskrivningar
• Assistera i månads- och kvartalsbokslut med enklare bokningar och underlag
• Hantera interna och externa förfrågningar kopplat till fakturor och betalningar
• Bidra till förbättring av arbetssätt och rutiner i takt med att funktionen byggs upp
• Säkerställa struktur och ordning i ekonomiprocesserna samt bidra till god dokumentation
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom ekonomi, gärna med fokus på leverantörsreskontra. Du har en grundläggande förståelse för redovisning och är van att arbeta med ekonomisystem och Excel. Har du erfarenhet av anläggningstillgångar eller bokslutsarbete ser vi det som meriterande.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen är du noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer. Du är ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt. Vidare är du serviceinriktad, flexibel och har en positiv inställning till att utveckla och förbättra arbetssätt.Om företaget
Detta är ett konsultuppdrag på 10 månader och passar både dig som vill fakturera via eget bolag eller gå som anställd hos oss. Uppdraget startar i november och vår kund sitter centralt i Stockholm. Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Atena Kamaliha, Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-07-22.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2023/12/konsult_shutterstock_1206996091-scaled.jpg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Humlegårdsgatan 20 Stockholms län (visa karta
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103 91 STOCKHOLM Arbetsplats
SJR Kontakt
Atena Vinogradova atena.vinogradova@sjr.se Jobbnummer
9974573