Ekonomiassistent med fokus på lön & fakturering
iSales AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-06-22
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iSales är en ledande aktör inom telemarketing med över 20 års erfarenhet i branschen. Vi är stolta över vårt starka fokus på innovation, kundnöjdhet och långsiktiga relationer. Vår resa präglas av ständig utveckling och en stark företagskultur – nu söker vi en engagerad och noggrann Ekonomiassistent som vill vara med och bidra till vår fortsatta tillväxtresa.
Om rollen
Som ekonomiassistent hos iSales blir du en viktig del av vår ekonomifunktion och arbetar nära ledning och övriga interna avdelningar. Rollen är varierad och passar dig som trivs med struktur, siffror och administrativa processer.
Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö där noggrannhet, effektivitet och god systemvana är avgörande. Hos oss möts du av ett inkluderande arbetsklimat med engagerade kollegor, högt tempo och stora möjligheter att utvecklas.
Ansvarsområden
I rollen kommer du bland annat att ansvara för:
Skapa och hantera fakturaunderlag
Upprätta och skicka kundfakturor
Hantering och kontroll av löneunderlag
Utföra lönekontroller och kvalitetssäkring i Excel
Säkerställa att underlag är korrekta och kompletta inför lönekörningar
Sammanställa, analysera och följa upp ekonomisk data
Arbeta med administrativa ekonomirutiner och intern uppföljning
Bidra till att utveckla och effektivisera interna processer och arbetssätt
Ha löpande kontakt med interna avdelningar för att säkerställa korrekta underlagPubliceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant arbetslivserfarenhet inom ekonomi, administration, lön eller fakturering
eller
Relevant högskoleutbildning inom ekonomi eller likvärdig utbildningsbakgrund
Vidare ser vi att du har:
Mycket goda kunskaper i Excel och vana att arbeta med kontroller, uppföljning och analys i kalkylblad
God administrativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt
Förståelse för ekonomiska flöden och grundläggande bokföringskunskaper är meriterande
God systemvana och lätt för att sätta dig in i nya arbetssätt
Vem är du?
Som person är du:
Noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Lösningsorienterad och självgående
Flexibel och prestigelös
Samarbetsorienterad med god kommunikativ förmåga
Trivs i en föränderlig miljö där du får ta ansvar och påverka
Låter detta som din nästa utmaning?
Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7722266-2065298". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare iSales AB
(org.nr 559206-0981), https://isales.teamtailor.com
Warfvinges väg 45 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
iSales Jobbnummer
9973955