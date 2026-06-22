Ekonomiassistent med fokus på lön & fakturering

iSales AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm
2026-06-22


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iSales är en ledande aktör inom telemarketing med över 20 års erfarenhet i branschen. Vi är stolta över vårt starka fokus på innovation, kundnöjdhet och långsiktiga relationer. Vår resa präglas av ständig utveckling och en stark företagskultur – nu söker vi en engagerad och noggrann Ekonomiassistent som vill vara med och bidra till vår fortsatta tillväxtresa.
Om rollen
Som ekonomiassistent hos iSales blir du en viktig del av vår ekonomifunktion och arbetar nära ledning och övriga interna avdelningar. Rollen är varierad och passar dig som trivs med struktur, siffror och administrativa processer.
Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö där noggrannhet, effektivitet och god systemvana är avgörande. Hos oss möts du av ett inkluderande arbetsklimat med engagerade kollegor, högt tempo och stora möjligheter att utvecklas.
Ansvarsområden
I rollen kommer du bland annat att ansvara för:

Skapa och hantera fakturaunderlag

Upprätta och skicka kundfakturor

Hantering och kontroll av löneunderlag

Utföra lönekontroller och kvalitetssäkring i Excel

Säkerställa att underlag är korrekta och kompletta inför lönekörningar

Sammanställa, analysera och följa upp ekonomisk data

Arbeta med administrativa ekonomirutiner och intern uppföljning

Bidra till att utveckla och effektivisera interna processer och arbetssätt

Ha löpande kontakt med interna avdelningar för att säkerställa korrekta underlag

Publiceringsdatum
2026-06-22

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

Relevant arbetslivserfarenhet inom ekonomi, administration, lön eller fakturering

eller

Relevant högskoleutbildning inom ekonomi eller likvärdig utbildningsbakgrund

Vidare ser vi att du har:

Mycket goda kunskaper i Excel och vana att arbeta med kontroller, uppföljning och analys i kalkylblad

God administrativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt

Förståelse för ekonomiska flöden och grundläggande bokföringskunskaper är meriterande

God systemvana och lätt för att sätta dig in i nya arbetssätt

Vem är du?
Som person är du:

Noggrann, strukturerad och ansvarstagande

Lösningsorienterad och självgående

Flexibel och prestigelös

Samarbetsorienterad med god kommunikativ förmåga

Trivs i en föränderlig miljö där du får ta ansvar och påverka

Låter detta som din nästa utmaning?
Varmt välkommen med din ansökan redan idag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7722266-2065298".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
iSales AB (org.nr 559206-0981), https://isales.teamtailor.com
Warfvinges väg 45 (visa karta)
112 51  STOCKHOLM

Arbetsplats
iSales

Jobbnummer
9973955

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