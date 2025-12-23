Ekonomiassistent med fokus på Leverantörsreskontra
OIO Väst AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg
2025-12-23
OIO söker tillsammans med vår samarbetspartner en driven ekonomiassistent inom leverantörsreskontra. Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och har ett öga för detaljer, samtidigt som du är engagerad i att förbättra och skapa effektiva ekonomiska flöden.
Om tjänstenSom ekonomiassistent kommer du att vara en central del av redovisningsavdelningen, med fokus på leverantörsreskontra. Du kommer att ingå i leverantörsreskontrateamet - ett område som hos vår partner både är volymintensivt och tekniskt komplext.
Sammanfattningsvis kommer du arbeta med:
Distribuera fakturor
Kontakt med organisationen rörande leverantörsfakturor
Förbereda betalningar av leverantörsfakturor
Kontakt med leverantörer
Aktivt bidra i förbättrings- och utvecklingsarbete kring fakturaflödet
Vi söker dig somHar en eftergymnasial utbildning inom ekonomi samt några års erfarenhet av redovisning
Har goda kunskaper ekonomisystem och Excel samt är van vid att arbeta i flera olika system och plattformar parallellt.
Är nyfikenhet att lära dig mer samt vilja förstå hur fakturaflödena hänger ihop.
Kommunicerar obehindrat på svenska, både i tal och skrift.
Vi söker särskilt en person som är målmedveten, ordningsam och ansvarstagande samt har ett lösningsorienterat arbetssätt. Du är en lagspelare med god samarbetsförmåga och en stark drivkraft att leverera resultat.
Det är meriterande om du arbetat i Medius och/eller Scala.
Om anställningenDetta är ett konsultuppdrag med anställning hos OIO med start i mars 2026. Uppdraget är inledningsvis ett konsultuppdrag med ambition att övergå till anställning hos vår samarbetspartner förutsatt att båda parter är nöjda med samarbetet.
Omfattning: Heltid
Start: Mars 2026
Placering: Göteborg
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
