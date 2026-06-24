Ekonomiassistent med fokus på kundreskontra
SJR in Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-06-24
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SJR söker nu en ekonomiassistent med inriktning mot kundreskontra för ett konsultuppdrag hos ett väletablerat bolag inom entreprenad- och byggsektorn, med kontor i Solna. Uppdraget sträcker sig över 12 månader med start 17e augusti och omfattar heltid..Publiceringsdatum2026-06-24Om tjänsten
Du blir en del av en välfungerande ekonomiavdelning där samarbete, trivsel och kvalitet är centrala delar av arbetet. Tjänsten uppstår då nuvarande medarbetare går på föräldraledighet, vilket innebär att du får en strukturerad introduktion och goda förutsättningar att komma in i rollen.
Ansvarsområden
• Kundfakturering
• Registrering av bokföringsordrar
• Kontroll av redovisade utlägg
• Löpande administrativa uppgifter inom ekonomi
• Övriga arbetsuppgifter som förekommer på en ekonomiavdelning
Lämplig bakgrund
Vi ser att du har en gymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande samt tidigare erfarenhet från en liknande roll. Du har god förståelse för ekonomiprocesser och är bekväm med att arbeta i ett strukturerat och stundtals repetitivt arbetsflöde. Det är meriterande om du har erfarenhet av affärssystem som Agresso/Unit4, samt om du har arbetat inom bygg- eller entreprenadbranschen. Kunskaper inom omvänd moms ses också som ett plus, men är inget krav.Dina personliga egenskaper
Som person är du noggrann, ansvarstagande och trygg i ditt arbete. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team och har lätt för att samarbeta med andra. Du är flexibel och har en god förmåga att prioritera, samtidigt som du håller en hög servicenivå i din kontakt med kollegor och interna kunder. Vidare är du strukturerad och har en positiv inställning till att arbeta med löpande och återkommande arbetsuppgifter.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-07-23
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2024/12/SJR-konsult-annons-10.jpg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Humlegårdsgatan 20 Stockholms län (visa karta
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103 91 STOCKHOLM Arbetsplats
SJR Kontakt
Atena Vinogradova atena.vinogradova@sjr.se Jobbnummer
9977862