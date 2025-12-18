Ekonomiassistent med erfarenhet av Visma Net
Andara Group AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
Är du en engagerad ekonomiassistent som har arbetat i Visma Net? Söker du ny utmaning? Vi letar efter en ekonomiassistent som även kommer att fungera som ledningsstöd till vår kund i Stockholm!Publiceringsdatum2025-12-18Om tjänsten
Som ekonomiassistent kommer du att spela en nyckelroll inom organisationen med fokus på både ekonomi- och kontorsadministrativa uppgifter. Du får möjlighet att arbeta i en stimulerande och professionell miljö där du kan utvecklas i din yrkesroll.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter Löpande bokföring och ekonomiadministration
Hantering av kund- och leverantörsreskontra
Bearbetning av in- och utbetalningar
Avstämningar
Utläggsredovisning
Projektredovisning och rapportering
I rollen ingår även att hjälpa ledningsgruppen med diverse administration såsom att boka möten och skriva protokoll.
Vår kund arbetar i Visma Net och Visma Lön.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Utbildning inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av Visma Net är ett krav
Erfarenhet av löneadministration är meriterande
Erfarenhet av projektredovisning är meriterande
God kunskap i Excel och erfarenhet av ekonomisystem
Kommunikativ och flytande i både svenska och engelska
Vi söker dig som är noggrann, analytisk och strukturerad med förmåga att arbeta både självständigt och i team. Du trivs i en dynamisk arbetsmiljö och är lösningsorienterad med ett positivt förhållningssätt.
Mer om uppdraget
Omfattning: Heltid
Start: Februari 2026 eller enligt överenskommelse
Placering: Centrala Stockholm
Anställningsform: 6 månaders konsultuppdrag med möjlighet till förlängning eller anställning hos vår kund
Andara Group ansvarar för rekryteringsprocessen. Har du frågor om tjänsten kontakta vår konsultchef Ellinore Pereira på Ellinore.pereira@andaragroup.se
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
