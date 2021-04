Ekonomiassistent / Kundreskontra / Leverantörsreskontra - Bravura Sverige AB - Ekonomiassistentjobb i Göteborg

Bravura Sverige AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg2021-04-09Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-04-09Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att företaget har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och företaget en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.Bravura söker för kunds räkning en ekonomiassistent. Företaget är ett stort internationellt bolag inom IT med kontor i fyra regioner.I denna roll arbetar du med brett ekonomiarbete och du tillhör företagets ekonomiavdelning. Exempel på arbetsuppgifter är att hantera fakturering till kunder, via order och manuell fakturering, uppföljning av förfallna fodringar, påminnelse- och räntefakturering. Du arbetar såväl med löpande bokföring, leverantörs- och kundreskontra, kontering och avstämning av alla transaktioner. Utöver dessa arbetsuppgifter är du även delaktig och en viktig del i företagets processutveckling och effektivisering.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Eftergymnasial utbildning1 års erfarenhet av en liknande roll som ekonomiassistent inom kund- och eller leverantörsreskontraGod systemvana inom Visma Business, Readsoft och Medius är meriterandeFlytande i svenska och engelska, tal och skriftGoda kunskaper i ExcelGrundläggande kunskaper i redovisning är meriterandeDu är en person som tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmågan att strukturera och prioritera rätt saker. Du är genuint engagerad att ge den bästa servicen till såväl kunder som dina kollegor. Vidare är det viktigt för dig att vara noggrann med detaljer i det dagliga arbetet och du lämnar inget ogjort. Därtill ser vi att du har ett systemintresse och drivs av att utveckla rutiner och processer.Övrig information:Start: OmgåendePlats: GöteborgLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: Ekonomiassistent, ekonomi, assistent, redovisning, löpande redovisning, redovisningsassistent, reskontra, leverantörsreskontra, kundreskontra, bokföring, löpande bokföring, månadsbokslut, fakturahantering, utlägg, heltidVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-04-19Bravura Sverige AB5683275