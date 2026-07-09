Ekonomiassistent | Jefferson Wells | Västerås

Experis AB / Ekonomiassistentjobb / Västerås
2026-07-09


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Vill du arbeta i en viktig ekonomifunktion där du får kombinera administration, kundkontakt och leverantörssamarbeten? Nu söker vi en ekonomiassistent till ett längre konsultuppdrag i Västerås.

Här får du möjlighet att arbeta brett inom leverantörsreskontra och bidra till effektiva ekonomiprocesser hos vår uppdragsgivare. Rollen passar dig som trivs i en serviceinriktad miljö och har ett genuint intresse för ekonomi. Uppdraget erbjuder värdefull erfarenhet och goda möjligheter att utvecklas vidare inom ekonomiområdet.

Om Uppdraget
Uppdraget är på heltid med start den 17 augusti 2026 och pågår till den 28 februari 2027. Du kommer att ingå i ett team där kvalitet, samarbete och service står i fokus. Arbetet är placerat i Västerås och innebär daglig kontakt med både leverantörer och kunder.

Vem är du?
Du är noggrann, strukturerad och trivs med att ta ansvar för ditt arbete. Du har ett serviceinriktat förhållningssätt, god samarbetsförmåga och tycker om att ha många kontaktytor. Vidare är du kommunikativ, lösningsorienterad och arbetar effektivt även när tempot är högt.

Publiceringsdatum
2026-07-09

Dina arbetsuppgifter
* Verifiering av fakturor
* Kontering av fakturor
* Avstämning av leverantörsreskontra
* Hantering av påminnelser och inkassoärenden
* Kontakt med leverantörer
* Kontakt med kunder

Kompetenser
* Ekonomiutbildning
* Erfarenhet av ekonomiadministration
* Erfarenhet av service och kundkontakt
* God administrativ förmåga
* God kommunikationsförmåga i svenska

Meriterande
* Erfarenhet från butik eller detaljhandel

Dina personliga egenskaper
* Noggrann och strukturerad
* Serviceinriktad
* Ansvarstagande
* Samarbetsorienterad
* Lösningsfokuserad

Intresserad?
För att söka tjänsten skapar du ett konto hos oss, där du bifogar CV och personligt brev. Vid frågor kontaktar du Anna Lundström 021-15 12 08 eller via e-post: anna.a.lundstrom@manpower.se
Pga GDPR tar vi inte emot ansökningar vi e-post.

Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett av Sveriges största konsultbolag av chefer och specialister inom ekonomi, executive, marknad & försäljning, inköp & logistik och ingenjörsområdet. Vi har den unika förmånen att samarbeta med företag, myndigheter och organisationer inom privat och offentlig sektor i hela Sverige. Våra konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt område och som konsult hos oss är din karriär och utveckling alltid i fokus. Hos oss kan du både gå som tillsvidareanställd konsult på ett specifikt uppdrag eller som samarbetspartner med eget företag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Experis AB (org.nr 556855-1104)
722 13  VÄSTERÅS

Arbetsplats
Västerås

Kontakt
Contact
Anna Lundström
anna.a.lundstrom@manpower.se

Jobbnummer
9998220

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