Ekonomiassistent Inom Leverantörsreskontra Till Stanley Security - Stanley Security Sverige AB - Ekonomiassistentjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Stanley Security Sverige AB

Stanley Security Sverige AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm2021-07-05"FOR THOSE WHO MAKE A DIFFERENCE" är en mening som är återkommande i vår verksamhet såväl nationellt som internationellt. När du arbetar som Ekonomiassistent inom leverantörsreskontra hos oss blir du en del av ekonomiavdelningen hos en ledande aktör i en snabbväxande bransch. Du vill göra skillnad och påverka den svenska marknaden inom ditt område. Vidare har du ett starkt driv för att din verksamhet ska hålla en hög nivå där vi ska arbeta för att överträffa våra mål med en hängivenhet och passion som gör vår värld tryggare.Vill du arbeta med ekonomi och leverantörsreskontra i en välkänd koncern inom säkerhet med stort framåtsträvande och goda utvecklingsmöjligheter? Då kan tjänsten som ekonomiassistent inom leverantörsreskontra hos oss på STANLEY Security vara nästa steg i din utveckling. Vi tar emot och hanterar ansökningar löpande, så skicka in din ansökan redan nu! Är du en fena både på IT och ekonomi, finns här möjlighet att bli en del av ett företag med både stort hjärta och driv.AnsvarsområdeSom Ekonomiassistent inom leverantörsreskontra hos oss på STANLEY Security, blir du en del av vår svenska redovisningsavdelning och kommer även få vara involverad i flera effektiviseringsprojekt. Din avdelning hanterar stora mängder leverantörsfakturor och din roll kommer att vara att kontrollera dessa och matcha mot inköpsordrar. Du blir en del av ett team på 5 personer och rapporterar till den svenska redovisningschefen.Rollen är koordinerande och supporterande där du kommer även att vara behjälplig vid frågor från övriga organisationen gällande hantering av fakturor och inköpsordrar, samt ha kontakt med systemleverantören för att lösa eventuella problem, uppdateringar eller avbrott. Slutligen kommer du att agera systemadministratör för fakturahanteringssystemet och lägga upp nya användare samt stämma av så att attestregelverket är korrekt uppsatt. Huvudsakliga arbetsuppgifter:Matchning av leverantörsfakturor mot inköpsordrarHantering av fakturor utan inköpsordrarKontakt med inköpsavdelningUppläggning av leverantörerLägga upp nya användare i attestflödetVara delaktig i en rad olika effektiviserings- och automatiseringsprojekt kopplat till leverantörsreskontra-flödetVara behjälplig i frågor från organisationenFör att lyckas i rollen behöver du ha med dig:För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet från leverantörsreskontra samt att du gärna varit delaktig vid olika effektiviseringsprojekt. Vidare tror vi att du är van vid att jobba i en internationell miljö och du har även vana från att hantera stora flöden av leverantörsfakturor.Det är meriterande om du tidigare har jobbat i Agresso, SAP eller Basware. Du har ett genuint intresse av IT och du trivs i en organisation där du har kontakt både internt och externt. Vidare är du lösningsfokuserad, nyfiken och bidrar med humor och glädje till dina kollegor.Vårt erbjudandeEn arbetsplats som delar en enhetlig passion för att skapa produkter, verktyg och lösningar för att göra världen till en tryggare plats. Oavsett vart du vänder dig i organisationen hittar du en kompromisslös hängivenhet för prestanda, innovation, kundtillfredsställelse och socialt ansvar.STANLEY Security arbetar kontinuerligt för att vidareutveckla våra produkter och lösningar för att göra vår värld tryggare. För att kunna utvecklas som företag vet vi att olika individer med olika kompetenser behövs. Vi arbetar därför aktivt för en inkluderande kultur med jämställda förhållanden och mångfald, och uppmuntrar kvinnliga sökande samt sökande från olika bakgrunder.När du börjar hos oss ger vi dig en högklassig onboarding och utbildning som innebär att vi matchar din kompetens till rollen, för att du på bästa sätt ska känna dig trygg när du axlar din nya roll hos oss.Förutom en kultur som vi är stolta över så erbjuder vi våra anställda konkurrenskraftiga förmåner, friskvårdsbidrag etc.2021-07-05Tveka inte att höra av dig om du har några frågor kring rollen. Vi tar emot och hanterar ansökningar löpande, så skicka in din ansökan redan nu!För att bli anställd hos oss krävs svenskt medborgarskap, en godkänd bakgrundskontroll samt referenstagning. En förutsättning för att bli anställd av oss är ett du blir godkänd av Länsstyrelsen.STANLEY Security arbetar aktivt för en bra arbetsmiljö med jämställda förhållanden och vi ser gärna sökande med olika bakgrunder. Frågor om tjänsten besvaras av rekryterande chef Henrik Lindell, henrik.lindell@sbdinc.com alt. Rekryteringsspecialist Sara Andersson, sara.andersson@sbdinc.com Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratFast lön.Sista dag att ansöka är 2021-08-08Stanley Security Sverige AB5846980