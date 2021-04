Ekonomiassistent inom leverantörsreskontra till Haypp Group! - Poolia Sverige AB - Ekonomiassistentjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Poolia Sverige AB

Poolia Sverige AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm2021-04-142021-04-14Gillar du ordning och reda?Är du driven och vill jobba i en bred tjänst inom leverantörsreskontra?Nu söker vi dig som vill bli en del av ett trevligt ekonomiteam.Tjänsten är tillsvidare på heltid, företaget tillämpar provanställning under 6 månader.Välkommen med din ansökan så snart som möjligt då vi löpande gör ett urval för intervjuer.Dina arbetsuppgifter i huvudsakRegistrera och skicka ut fakturor för attestLägga upp nya leverantörerKontakt med leverantörerTa hand om inkommande mail för ekonomiavdelning och posthanteringBankbetalningar till leverantörerBokföring av banktransaktioner och avstämning av bankkontonInläsning av betalfiler från bankenVem är du?Du jobbar strukturerat och är noggrann som person samt är stabil och trygg i dig själv.Du gillar att komma med förbättringsförslag för att utveckla rutiner samt arbetssätt inom ditt område. Vidare är du ansvarsfull samt besitter ett stort driv och engagemang.Du är en problemlösare som uppskattar att arbeta i en föränderlig miljö tillsammans i ett team.Att du är flexibel och ansvarsfull är viktiga faktorer för att lyckas i denna roll.Vi söker dig som har gymnasieexamen och gärna eftergymnasial utbildning inom ekonomi.Du har minst 5 års erfarenhet av att arbeta med liknande arbetsuppgifter inom leverantörsreskontra tidigare.Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.Meriterande: Exflow för leverantörsfakturor samt affärssystemet NAV och BC.Om verksamhetenHaypp Group leder den globala omvandligen från rökning till ett hälsosammare produktalternativ. Med ursprung I Skandinavien, lång erfarenhet från banbrytande marknader inom rökfria alternativ samt att vara ledande inom e-handelssektorn, har vi nu tagit vår vision till en global skala och vi finns nu i över 30 länder där vi betjänar mer än 500 000 konsumenter.Hos oss sätter vi alltid konsumenten först. Vi samarbetar med konsumenterna varje dag för att förstå deras behov och önskemål, och vi känner dem som ingen annan aktör i branschen. Vi brinner för vår vision att hjälpa konsumenter att ändra skadliga vanor samt att inspirera till hälsosammare njutning för rökare.HAYPP har sedan start varit ett bolag i konstant tillväxt. Företaget har etablerat nya varumärken och slagit sig in på nya marknader. Idag omsätter koncernen cirka 1,8 miljarder och finns på 30+ marknader under åtta varumärken.I denna rekrytering samarbetar Haypp Group med Poolia Ekonomi AB. Har du frågor kring tjänsten kontakta ansvarig rekryteringskonsult Li Hedström, li.hedstrom@poolia.se Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Poolia Sverige AB5689584