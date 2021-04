Ekonomiassistent inom leverantörsreskontra i Göteborg! - Adecco Sweden AB - Ekonomiassistentjobb i Göteborg

Adecco Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg2021-04-12Är du intresserad av ekonomi och tidigare arbetat med leverantörsreskontra? Vi på Adecco söker nu en ekonomiassistent som vill fortsätta utvecklas inom leverantörsreskontra till vår kund i Göteborg!2021-04-12Som ekonomiassistent ansvarar du över att assistera ekonomer och med det dagliga ekonomiarbetet. Dagliga arbetsuppgifter innefattar att sortera och ankomstregistrera leverantörsfakturor, matcha fakturor mot inköpsordrar, sortera in fakturor i pärmar och arkivera verifikationer..I din roll som Ekonomiassistent kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära att hantera och ansvara för leverantörsreskontra.Om digVi söker dig som är junior ekonom. Gärna någon ekonomiutbildning, antingen gymnasieekonom, YH eller kandidat.. Har du erfarenhet från större internationella bolag är det meriterande och vi ser gärna att du har god datorvana!Vidare tror vi att du som person är flexibel och anpassningsbar i en föränderlig miljö. Du ska ha en positiv attityd och vara engagerad i ditt arbete och din arbetsplats. Ditt sinne för detaljer i kombination med god samarbetsförmåga gör att du kommer att trivas bra i denna roll. Är du även serviceinriktad, prestigelös och tycker om att skapa goda relationer bör du inte tveka med att ansöka!Viktigt för tjänsten är:Lätt för att lära dig nya system och arbetsuppgifter.Att du är flytande i tal och skrift i såväl svenska som engelska.Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.KontaktuppgifterHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Jonatan Göransson via jonatan.goransson@adecco.se Har du frågor angående registrering, var god kontakta Adeccos Kandidatsupport:Välkommen med din ansökan!Ekonomiassistent | Financial Assistant | EkonomiadministratörVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Adecco Sweden AB5686542