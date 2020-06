Ekonomiassistent inom leverantörreskontra - Upplands Väsby - Avanzera AB - Ekonomiassistentjobb i Upplands Väsby

Prenumerera på nya jobb hos Avanzera AB

Avanzera AB / Ekonomiassistentjobb / Upplands Väsby2020-06-04Vårt uppdrag:Avanzera söker nu en ekonomiassistent till vår kund i Upplands Väsby. Du kommer tillhöra ekonomigruppen och främst arbeta med leverantörsreskontra. Tjänsten är på heltid och startar omgående. Som ekonomikonsult på Avanzera är du med och bidrar till framgång hos våra kunder!2020-06-04Ankomstregistrering och konteringBoka in- och utbetalningarKontrollera intäkter vid bokslutStämma av bankenLeverantörsreskontra och periodiseringarPåminnelsehanteringSupport / service till övrig organisationFör att lyckas i rollen tror vi att du har några års erfarenhet av arbete inom reskontra.. Som person ser vi att du är drivande, framåt och prestigelös. Du bör ha god samarbetsförmåga, vara noggrann, ambitiös och ansvarstagande. Det är viktigt att du trivs att arbeta i en föränderlig miljö där det är mycket att göra och högt tempo.Genom vår uthyrnings- och rekryteringsverksamhet erbjuder vi personal inom Ekonomi, Administration, Sälj/Marknad, Logistik/Inköp och HR. Vår inriktning är kunnig och erfaren personal som snabbt kan sätta sig in i arbetsuppgifter och nya företag. Vår framgång bygger på ett personligt engagemang, lång erfarenhet och en konstant målsättning att överträffa dina förväntningar. Besök oss gärna på www.avanzera.se eller www.facebook.com/Avanzera Avanzera har funnits sedan 1998 och är ett auktoriserat företag och har över 100 anställda. Vi vet att varje person är unik och därför månar vi om att ditt nästa steg i karriären ska ge dig kunskap och erfarenhet som just du strävar efter. Vi lägger stor vikt vid personliga relationer och vill att du ska må bra och trivas i samarbetet med oss! Vi är din expert inom konsult- och rekryteringstjänster. Läs mer om oss på www.avanzera.se Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2020-07-22Avanzera AB5253331