Ekonomiassistent inom kund- och leverantörsreskontra
2025-08-15
För vår kund söker vi nu en ekonomiassistent till ett uppdrag på fem månader med placering vid huvudkontoret i Arninge, Täby. I rollen kommer du att arbeta med både kund- och leverantörsfakturor och vara en nyckelspelare i att säkerställa smidiga ekonomiska flöden. Här får du chansen att bidra till ett framgångsrikt team och utvecklas i en roll med stort ansvar och internationell prägel.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett familjeföretag med rötter från tidigt 1900-tal, idag drivet av fjärde generationen. Företaget präglas av kvalitet, snabbhet och ett personligt bemötande - där varje medarbetare är en viktig del av helheten. Det är lika viktigt att ha roligt som att leverera resultat, vilket genomsyrar både kultur och arbetsvardag.
Som ekonomiassistent kommer du att ha en nyckelroll i att säkerställa en smidig och effektiv hantering av kund- och leverantörsfakturor. Du kommer bland annat att fakturera kundordrar, hantera betalningspåminnelser och arbeta med leverantörsreskontra. Rollen innebär kontinuerligt samarbete med kollegor för att bidra till teamets framgång.
Uppdraget är ett vikariat på 5 månader, där du kommer bli anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos kundföretaget.
ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter
I rollen som ekonomiassistent med fokus på kunder och leverantörer kommer du att ha en nyckelroll i att säkerställa en smidig och effektiv hantering. Dina ansvarsområden kommer att inkludera:
• Fakturering av kundordrar: Fakturera utlevererade kundordrar och säkerställa att alla detaljer är korrekta, rätt certifikat medföljer, korrekt moms debiteras i enlighet med regelverk.
• Löpande bokföring: Ansvar för att utföra och upprätthålla noggrann bokföring av kundtransaktioner och bankbetalningar.
• Hantering av Betalningspåminnelser: Aktivt arbeta med att skicka och följa upp betalningspåminnelser
• Leverantörsreskontra
• Bank- och Kontoavstämningar: Genomföra regelbundna avstämningar för att säkerställa noggrannhet och överensstämmelse med banktransaktioner och kontobalanser.
• Övriga Administrativa Uppgifter: Assistera med andra administrativa uppgifter enligt behov och efterfrågan.
• Bankbetalningar: Bokföra kundinbetalningar i olika valutor.
VI SÖKER DIG SOM
• Flerårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Relevant utbildning inom ekonomi eller motsvarande
• Kunskap inom Microsoft Office-paketet
• Kunskap inom Monitor eller liknande ERP-system
• Flytande i svenska och engelska
• Erfarenhet från att hantera stora flöden i reskontran
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Som person söker vi dig som är ansvarstagande och tar egna initiativ för att driva ditt arbete framåt. Vi tror att du har lätt för att samarbeta med dina kollegor men har samtidigt inga problem med att arbeta självständigt med dina arbetsuppgifter. Du trivs i en miljö med högt tempo och har förmågan att hålla hög kvalitet även när arbetsbelastningen är stor.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
