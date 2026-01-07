Ekonomiassistent inom AP till ledande bolag
SJR tillsätter nu en Ekonomiassistent inom AP till ett ledande bolag med kontor i Kista. Detta är ett konsultuppdrag med anställning hos SJR, med start så snart som möjligt och inledningsvis året ut till och med 31/12 med goda chanser till förlängning. Kunden tillämpar viss flexibilitet med hemarbete. Under våren flyttar dem sitt kontor till Solna.Publiceringsdatum2026-01-07Om tjänsten
Rollen som ekonomiassistent hos vår kund är varierad, men med huvudsakligt fokus på AP. Du blir en del av ett sammansvetsat team där man arbetar nära varandra och gemensamt löser de utmaningar och frågor som uppstår i det dagliga arbetet.
Ansvarsområden
• Kontering av leverantörsfakturor
• Periodiseringar av kostnader
• Hantering av representationsfakturor
• Administration i systemet, såsom användare, flöden mm
• Mailhantering
• Bokslutsarbete i form av reserveringar och avstämningar samt koncernrapportering
• Service till våra interna kunder
Lämplig bakgrund
För rollen krävs gymnasial utbildning eller motsvarande inom ekonomi. Du bör ha ett par års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter eller som ekonomiassistent. Erfarenhet av att hantera representationsfakturor, bokslut samt inkassohantering av leverantörsfakturor är nödvändigt. Du behöver även ha kunskap i kontering och moms samt vana att hantera inkommande frågor och ge service både internt och externt.
Goda IT-kunskaper är ett krav, särskilt i Officepaketet med fokus på Excel där funktioner som pivottabeller och VLOOKUP används. Erfarenhet av Rillion Prime och Navision är meriterande. Du ska också behärska svenska och engelska väl, både i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Vi söker en person med god samarbetsförmåga som arbetar bra med andra, är lyhörd och smidig samt tar ansvar för både egna arbetsuppgifter och gruppens prestation. Du är strukturerad och planerar arbetet i förväg, organiserar och prioriterar aktiviteter effektivt samt håller deadlines. Rollen kräver att du är initiativtagande, fattar snabba beslut och sätter igång aktiviteter för att nå resultat.
Flexibilitet är viktigt - du ska ha lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kunna varva mellan olika uppgifter under dagen. Dessutom behöver du vara stresstålig, behålla lugnet och ett realistiskt perspektiv i pressade situationer samt fokusera på rätt saker.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Atena Kamaliha. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-02-06.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
