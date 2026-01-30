Ekonomiassistent för konsultuppdrag i Stockholm
Nu finns det möjlighet att bli en del av ekonomiteamet på ett välkänt och välrenommerat fastighetsbolag!
För kunds räkning söker vi en ekonomiassistent som kan gå in i ett konsultuppdrag med start i början av april. Uppdraget är på heltid och löper på till cirka mitten av september med placering i nyrenoverade, fina lokaler centralt i Stockholm.
Eftersom uppdraget sträcker sig över sommaren är det viktigt att du har möjlighet att arbeta under större delen av semesterperioden.
Om uppdraget
Som ekonomiassistent blir du en del av ett ekonomiteam bestående av sju medarbetare som tillsammans arbetar brett inom redovisningsområdet. Du kommer att ha ett övergripande ansvar för företagets leverantörsreskontra och fungera som systemansvarig inom området.
Därutöver medverkar du i olika projekt med fokus på att utveckla, effektivisera och förbättra ekonomiprocesser i organisationen.
Dina arbetsuppgifter består främst av följande:
Hantera leverantörsreskontra, inklusive registrering och kontroll av nya leverantörer, påminnelsehantering och utförande av leverantörsbetalningar.
Systemansvar för Visma DCE.
Kompetensöverföring - utbilda nya användare i systemet.
Förbättra och effektivisera faktura- och kvittohanteringsprocesser.
Utföra bokslutsarbete, kontoavstämningar och kostnadsreserveringar.
Kvalifikationer
Gärna relevant akademisk utbildning inom ekonomi.
Några års arbetslivserfarenhet inom ekonomiområdet med liknande arbetsuppgifter.
Meriterande med kunskap i Visma Control och Visma DCE.
Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. I rollen som ekonomiassistent får du ett stort eget ansvar, samtidigt som du är en lagspelare med god samarbetsförmåga. Du känner dig trygg i att arbeta i olika system och ser det som både stimulerande och utvecklande att lära dig nya arbetsuppgifter.
Du är driven, förändringsbenägen och arbetar på ett kommunikativt och pedagogiskt sätt, med en vilja att bidra till både teamets och verksamhetens fortsatta utveckling.
Anställd konsult
Ditt uppdrag sker ute hos kundföretaget som anställd konsult via Fasticon. Här omfattas du av kollektivavtal, försäkring och tjänstepension.
Ansök idag!
Våra konsultprocesser går oftast riktigt fort! Vi går igenom ansökningar löpande och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdatum. Tveka därför inte, skicka in din ansökan idag!
Vid frågor om rollen eller konsultprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef: Zara Elenmo på zara.elenmo@fasticon.se
Om Fasticon
Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar skarp expertis med en djup förståelse för ledarskapsutmaningar, engagerade i att rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till din organisations långsiktiga framgång. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö.Läs mer på www.fasticon.se
