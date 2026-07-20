Ekonomiassistent / Administratör
Meat The World AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg Visa alla ekonomiassistentjobb i Göteborg
2026-07-20
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Vill du ha en varierad roll där du får kombinera ekonomi och administration i ett växande företag? Då kan du vara den vi söker!
Meat the World söker nu en Ekonomiassistent / Administratör som vill bli en viktig del av vår verksamhet. Hos oss får du en bred roll med stort eget ansvar och möjlighet att vara med och utveckla våra administrativa rutiner och arbetssätt.
Som Ekonomiassistent / Administratör ansvarar du för den dagliga administrationen och ekonomihanteringen i företaget. Rollen är varierande och innebär många kontaktytor, både internt och externt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Administration av kundordrar och fakturering
Löpande bokföring
Leverantörs- och kundreskontra
Registrering av inkommande varor i affärssystem
Hantering av följesedlar, certifikat och övrig dokumentation
Administration kopplad till myndigheter
Avstämningar och förberedelser inför bokslut i samarbete med extern redovisningsbyrå
Arkivering och dokumenthantering
Kontakt med kunder och leverantörer i frågor som rör fakturor och administration
Administrativt stöd till verksamheten
Medverka i utvecklingen och förbättringen av företagets administrativa processer och system
Vi söker dig som
Har eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande kompetens förvärvad genom flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete med löpande bokföring, kontoavstämningar och bokslutsförberedelser.
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska.
Meriterande
Erfarenhet av Fortnox eller andra affärssystem.
Tidigare erfarenhet av liknande roll.Publiceringsdatum2026-07-20Dina personliga egenskaper
För att trivas hos oss tror vi att du är en person som tar ansvar och gillar att arbeta självständigt. Du är strukturerad, noggrann och har lätt för att prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Du är lösningsorienterad, serviceinriktad och tar gärna egna initiativ för att utveckla både ditt arbete och verksamheten.
Vi söker dig som vill växa tillsammans med företaget och uppskattar en roll där ingen dag är den andra lik.
Vi erbjuder
Hos Meat the World får du en varierad och utvecklande roll med möjlighet att sätta din prägel på arbetssätt och rutiner samtidigt som du bidrar till verksamhetens fortsatta utveckling och tillväxt.
Tjänsten är en heltidstjänst med tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: info@meattheworld.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ekonomiassistent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meat The World AB
(org.nr 556530-7187) Kontakt
Meat the World AB info@meattheworld.se Jobbnummer
10007844