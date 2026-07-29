Ekonomiassistent
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2026-07-29
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-29Om företaget
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Vi söker nu en noggrann och engagerad ekonomiassistent till vår kund. I rollen blir du en viktig del av ekonomiavdelningen och arbetar med varierande ekonomiadministration.
Som ekonomiassistent kommer du att arbeta med det dagliga ekonomiflödet och stötta verksamheten i olika ekonomirelaterade processer.
Du kommer att arbeta i en strukturerad miljö där noggrannhet, ansvarstagande och kvalitet är viktiga delar av rollen.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innefatta:
• Hantering av kund- och leverantörsreskontra
• Registrering, kontroll och kontering av fakturor
• Fakturering och betalningsuppföljning
• Kontoavstämningar
• Administrativt stöd till ekonomiavdelningen
• Kontakt med interna och externa parter vid ekonomirelaterade frågor
• Övriga förekommande arbetsuppgifter inom ekonomi och administrationKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet av arbete inom ekonomi, exempelvis som ekonomiassistent, redovisningsassistent eller ekonomiadministratör
• God förståelse för ekonomiska processer och administrativa rutiner
• Erfarenhet av fakturahantering, reskontra och ekonomisystem
• God datorvana och erfarenhet av att arbeta i affärs- eller ekonomisystem
• Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av Microsoft Dynamics AX eller Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations
• Erfarenhet av arbete i andra större affärssystem (ERP-system)
Som person är du noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Du trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du uppskattar ett nära samarbete med kollegor. Du har ett positivt förhållningssätt och bidrar gärna till att utveckla och förbättra arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att ringa rekryteringskonsult Sandra Hopovac på sandra.hopovac@nearyou.se
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast, I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Husqvarnavägen 80 (visa karta
)
554 54 JÖNKÖPING Arbetsplats
NearYou Jönköping AB Kontakt
Sandra Hopovac sandra.hopovac@nearyou.se Jobbnummer
10015535