Ekonomiassistent
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2026-07-27
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Ekonomiassistent
Arbetsgivare: HC Operations AB
Placeringsort: Kungstensgatan 2, 114 25 StockholmPubliceringsdatum2026-07-27Om företaget
HC Operations AB är en privat vårdgivare som erbjuder medicinska konsultationer och hälso- och sjukvårdstjänster genom ett team av erfarna specialistläkare och annan vårdpersonal. Verksamheten omfattar primärvård, specialistvård, estetiska behandlingar samt konsulttjänster inom medicinteknik och hälso- och sjukvård. Vi strävar efter att erbjuda vård av hög kvalitet med patienten i fokus och arbetar i en modern och professionell miljö.
Vi söker nu en engagerad och noggrann ekonomiassistent som vill bli en del av vårt team och bidra till den dagliga ekonomiska administrationen i ett växande företag.Dina arbetsuppgifter
Som ekonomiassistent kommer du att ha en viktig roll i företagets ekonomifunktion. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Fakturering till kunder.
Registrering och hantering av leverantörsfakturor.
Uppföljning av in- och utbetalningar.
Bankavstämningar.
Löpande bokföringsadministration.
Hantering och arkivering av ekonomisk dokumentation.
Administration av lönerelaterade underlag och utlägg.
Stöd vid månadsrapportering och andra ekonomirelaterade arbetsuppgifter.
Kontakt med kunder, leverantörer och externa redovisningspartners i ekonomiska frågor.
Övriga administrativa arbetsuppgifter inom ekonomiavdelningen.
Kvalifikationer och krav
Vi söker dig som har:
Kandidatexamen inom företagsekonomi, redovisning, finans eller annat relevant område.
Minst ett (1) års erfarenhet av liknande arbete inom ekonomi eller redovisning.
God datorvana och goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel.
God administrativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt.
Förmåga att arbeta självständigt med hög noggrannhet.
God samarbets- och kommunikationsförmåga.
Språkkrav
Du ska ha goda kunskaper i:
Svenska
Engelska
Det är meriterande om du även har kunskaper i:
Persiska
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Måndag–fredag, kl. 08:00–17:00
Arbetsplats: Kungstensgatan 2, 114 25 Stockholm
Tillträde: Så snart som möjligt
Lön: Fast månadslön om 30 000 SEK före skatt
Förmåner
Vi erbjuder:
Sjukförsäkring
Livförsäkring
Arbetsskadeförsäkring
Tjänstepensionsförsäkring
Betald semester enligt gällande lagstiftningSå ansöker du
Skicka din ansökan tillsammans med ditt CV till:kundservice@healthclinic.se
Sista dag att ansöka är 17 augusti.
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: kundservice@healthclinic.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HC Operations AB
(org.nr 559338-3309)
Gamla Enköpingsvägen 182 (visa karta
)
174 64 SUNDBYBERG Jobbnummer
10013508