Ekonomiassistent
Söder transport & schakt AB / Ekonomiassistentjobb / Södertälje Visa alla ekonomiassistentjobb i Södertälje
2026-07-18
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, Nykvarn
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Söder transport & schakt AB i Södertälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren ekonomiassistent som vill bli en del av vårt team. Du har tidigare arbetat med löpande bokföring, leverantörs- och kundreskontra, fakturering samt övriga administrativa uppgifter. Erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen är meriterande.
Vi söker dig som är noggrann, självgående och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du har god datorvana och ett strukturerat arbetssätt.
Låter det som du? Skicka in din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!
08-555 050 03 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: Info@sodertransport.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekonomiassistent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söder transport & schakt AB
(org.nr 559190-7224)
Klastorpsslingan 1 (visa karta
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152 42 SÖDERTÄLJE Jobbnummer
10005970