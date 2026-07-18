Ekonomiassistent

Söder transport & schakt AB / Ekonomiassistentjobb / Södertälje
2026-07-18


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Vi söker en erfaren ekonomiassistent som vill bli en del av vårt team. Du har tidigare arbetat med löpande bokföring, leverantörs- och kundreskontra, fakturering samt övriga administrativa uppgifter. Erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen är meriterande.
Vi söker dig som är noggrann, självgående och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du har god datorvana och ett strukturerat arbetssätt.
Låter det som du? Skicka in din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!
08-555 050 03

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: Info@sodertransport.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekonomiassistent".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Söder transport & schakt AB (org.nr 559190-7224)
Klastorpsslingan 1 (visa karta)
152 42  SÖDERTÄLJE

Jobbnummer
10005970

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