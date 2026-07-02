Ekonomiassistent
Poolia AB / Ekonomiassistentjobb / Sundsvall Visa alla ekonomiassistentjobb i Sundsvall
2026-07-02
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, Timrå
, Härnösand
, Nordanstig
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi söker en noggrann och strukturerad ekonomiassistent som vill arbeta med leverantörsreskontra i en verksamhet med högt tempo och stort fokus på kvalitet. I rollen ansvarar du för att säkerställa att leverantörsfakturor hanteras korrekt, effektivt och enligt gällande regelverk samt interna riktlinjer.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Löpande registrering och hantering av leverantörsfakturor
• Matchning, kontering och attestflöden
• Avvikelse- och påminnelsehantering
• Förberedelse och genomförande av betalningar
• Kontoavstämningar kopplade till leverantörsreskontran
• Medverkan vid månads- och årsbokslut
Du samarbetar nära kollegor inom ekonomi samt har kontakt med leverantörer och andra interna funktioner. Rollen innebär även att du bidrar till att utveckla och förbättra rutiner och arbetssätt inom leverantörsreskontraområdet samt säkerställer god intern kontroll.
Vem är du?
Vi ser gärna att du är serviceinriktad, noggrann och har ett strukturerat arbetssätt. Du trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du är en lagspelare som bidrar till en positiv teamkänsla.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.
Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
Esplanaden 10 (visa karta
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852 32 SUNDSVALL Kontakt
Sofie Cardegren sofie.cardegren@poolia.se Jobbnummer
9989880