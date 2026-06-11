Ekonomiassistent
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2026-06-11
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Vår kund söker en driven ekonomiassistent som vill utvecklas i en bred roll. Här får du chansen att arbeta med allt från bokföring till kundkontakt i en miljö som värdesätter din vilja att lära och växa.Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Som ekonomiassistent får du en central roll i teamet där du hanterar varierande arbetsuppgifter inom ekonomi och administration. Du arbetar nära verksamheten och stöttar både kunder och dotterbolag för att säkerställa smidiga flöden.
Du erbjuds
Du erbjuds en direktrekrytering till ett bolag som satsar på din utveckling. Här får du en trygg arbetsplats med möjlighet att lära dig yrket från grunden och växa tillsammans med kompetenta kollegor.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett brett ansvar för den dagliga ekonomiadministrationen där du kombinerar noggrant sifferarbete med serviceinriktad kommunikation.
Hantera löpande bokföring
Sköta kund- och leverantörsrekontra
Besvara ekonomirelaterade frågor via mejl och telefon
Ge professionell kundservice och support
Bistå dotterbolag med ekonomisk administration
Sammanställa körjournaler
Vi söker dig som har
Utbildning inom ekonomi, företagsekonomi eller motsvarande.
Grundläggande kunskaper i bokföring samt erfarenhet av arbete med kund- och leverantörsreskontra.
Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Ett serviceinriktat arbetssätt och ett professionellt bemötande med fokus på hög kundnöjdhet.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete i ekonomisystem.
Kunskap om Intrastat-rapportering.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Social
Ordningsam
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PDDSRV". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9959898