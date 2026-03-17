Ekonomiassistent
2026-03-17
Med invånarna i fokus erbjuder vi god och näringsrik mat, välvårdade och ändamålsenliga lokaler samt en trygg och tilltalande trafik- och utemiljö i både Skara och Götene kommuner. Inom alla våra områden arbetar vi med hållbarhet för att förvalta resurserna väl.
Enheten Administration och ekonomi stödjer förvaltningens olika avdelningar i arbetet med budget, prognos, bokslut, fakturering och andra administrativa processer.
Enheten ansvarar även bland annat för inköp av IT-material till förvaltningen samt administration av kommunens poolbilar.
Lockas du av ett varierande, självständigt och utvecklande arbete där du bidrar till struktur och kvalitet i förvaltningens administrativa och ekonomiska processer? Då är du varmt välkommen med din ansökan.
Vi söker dig som trivs med att växla mellan olika arbetsuppgifter och har förmåga att själv prioritera det som är viktigast för stunden. Du bör vara strukturerad, självgående och serviceinriktad, men också uppskatta att arbeta i team. Som ekonomiassistent spelar du en viktig roll i verksamheten genom att stödja och hantera ekonomiska och administrativa uppgifter inom förvaltningen.
Hos oss får du möjlighet att utveckla din kompetens inom ekonomiadministration i nära samarbete med controller och verksamhet.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är varierade och ger dig en viktig roll i förvaltningens ekonomiadministration. Du arbetar med fakturering, löpande kontering, avstämningar och andra redovisningsrelaterade uppgifter som bidrar till struktur och kvalitet i våra ekonomiprocesser.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
- Ansvara för tidsredovisningen inom projektenheten, inklusive framtagande och uppdatering av mallar
- Sammanställa och följa upp tidrapportering samt upprätta bokföringsorder varje månad
- Hantera den månatliga hyresdebiteringen och löpande justeringar
- Arbeta med leverantörsfakturor, exempelvis ändra referenser, flytta fakturor och kontera centrala fakturor
- Stötta verksamheten i frågor kopplade till fakturor och fakturahantering
- Genomföra rättningar och sambandskontroller i ekonomisystemet
- Lägga upp och avsluta projekt och objekt samt säkerställa god kvalitet i register
- Ta fram fakturaunderlag, göra sammanställningar och ansvara för projektfakturering
Du kommer att arbeta nära vår controller och vara ett viktigt stöd i det löpande ekonomiarbetet. Tillsammans bidrar ni till god uppföljning, tydliga underlag och en välfungerande ekonomistyrning. Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, och passar dig som trivs med ansvar, samarbete och att få saker att hända. Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning med ekonomisk inriktning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt B-körkort.
Du har erfarenhet av att hantera både kund- och leverantörsfakturor samt att utföra enklare bokföring.
Du är noggrann och strukturerad, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har ett serviceinriktat förhållningssätt. Rollen innebär många kontaktytor vilket kräver god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt. Du är flexibel och öppen för att hjälpa till med andra arbetsuppgifter vid behov.
Du har goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel, samt vana av att arbeta i ekonomisystem och intresse för digitala arbetssätt.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete i offentlig sektor.Anställningsvillkor
Urval och tillsättning kan komma att ske löpande.
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Vi tar enbart emot ansökningar digitalt via vårt rekryteringsprogram Varbi. Använd knappen längst ned i annonsen. Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på http://www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här https://www.livetiskaraborg.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skara kommun
(org.nr 212000-1702) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skara kommun, förvaltningen för service och teknik Kontakt
Patrik Rehn enhetschef 0511-32035 Jobbnummer
9802555