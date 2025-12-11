Ekonomiassistent
Byggnads AB Skoga / Ekonomiassistentjobb / Gislaved Visa alla ekonomiassistentjobb i Gislaved
2025-12-11
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Byggnads AB Skoga i Gislaved
Deltid efter ök.
Vana erfordras .
Visma SPCS.
Löpande bokföring, månads avstämningar, kund- och leverantörs reskontra, bokslutsarbete, diverse administration, löner, fakturering samt samt övrigt förekommande kontorsgöromål. Delaktig i uthyrning av lägenheter och lokaler.
Omsättning ca 4 milj. Vi hanterar även dotterbolaget Hyresvärden i Anderstorp AB. Medlem i Byggföretagen sedan 1979.
Det finns även deltid med att lägga ut annonser på nätet för nätförsäljning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
E-post: skoga@byggskoga.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekonomiassistent". Arbetsgivare Byggnads AB Skoga
(org.nr 556086-7920)
Hantverkargatan 13 (visa karta
)
334 33 ANDERSTORP Arbetsplats
Skoga, Byggnads AB Jobbnummer
9640421