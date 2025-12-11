Ekonomiassistent

Byggnads AB Skoga / Ekonomiassistentjobb / Gislaved
2025-12-11


Deltid efter ök.
Vana erfordras .
Visma SPCS.
Löpande bokföring, månads avstämningar, kund- och leverantörs reskontra, bokslutsarbete, diverse administration, löner, fakturering samt samt övrigt förekommande kontorsgöromål. Delaktig i uthyrning av lägenheter och lokaler.
Omsättning ca 4 milj. Vi hanterar även dotterbolaget Hyresvärden i Anderstorp AB. Medlem i Byggföretagen sedan 1979.
Det finns även deltid med att lägga ut annonser på nätet för nätförsäljning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
E-post: skoga@byggskoga.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekonomiassistent".

Arbetsgivare
Byggnads AB Skoga (org.nr 556086-7920)
Hantverkargatan 13 (visa karta)
334 33  ANDERSTORP

Arbetsplats
Skoga, Byggnads AB

Jobbnummer
9640421

