Ekonomiassistent
Säterbostäder AB / Ekonomiassistentjobb / Säter
2025-11-04
, Hedemora
, Borlänge
, Falun
, Smedjebacken
Smedjebacken
Säter - en av Sveriges vackraste och bäst bevarade småstäder - bjuder på charmiga gränder, historiska hus och en naturskön miljö med närhet till skog och vatten. Oavsett om du bor, verkar eller gästar Säter, så känner du dig alltid välkommen. Det är lätt att bli förälskad i Säter - och nu har du chansen att bli en del av vår framtid.Publiceringsdatum2025-11-04Om företaget
Säterbostäder AB, helägt av Säters kommun, äger och förvaltar över 1 100 lägenheter och cirka 60 lokaler i ett 30-tal bostadsområden. Vi står inför en spännande utveckling med nyproduktion av bostäder och ett nära samarbete med kommunen där vi även ansvarar för fastigheter som skolor, förskolor och särskilda boenden.
På grund av pensionsavgång behöver vi nu ersätta tjänsten i vårt team med en ny ekonomiassistent. I rollen som ekonomiassistent kommer du att arbeta brett inom redovisning och ekonomi.
Bland arbetsuppgifterna ingår bl a att:
hantera leverantörs- och kundreskontra
arbeta med löpande bokföring och avstämningar
stötta vid bokslutsarbete
arbeta med in- och utbetalningar samt fakturering
delta i förbättringsarbete och systembyteKvalifikationer
Vi söker dig som har två till fyra års arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna inom fastighetsbranschen. Goda kunskaper i MS Office, särskilt excel. Meriterande är kunskaper i ekonomisystemet Unit 4 och fastighetssystemet Momentum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
E-post: christina.lundvall@saterbo.sater.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säterbostäder AB
(org.nr 556515-8713), https://saterbostader.se/
Bergslagsgatan 34 (visa karta
)
783 34 SÄTER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ekonomichef
Christina Lundvall christina.lundvall@saterbo.sater.se 0225 - 554 02 Jobbnummer
9588887