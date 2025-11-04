Ekonomiassistent
2025-11-04
Har du nyligen tagit studenten från ekonomiprogrammet och söker jobb som ekonomiassistent? Är du nyfiken, noggrann, positiv och vill lära dig mer om hur det är att arbeta på en liten ekonomiavdelning?
Vill du sitta i ljusa lokaler på Södermalm kombinerat med flexibelt jobb hemifrån. Då är vi arbetsplatsen för dig!
I Ur och Skur Utveckling AB, helägt av Friluftsfrämjandet, driver tretton förskolor och skolor med en unik pedagogik där all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Vår pedagogik delas också via licens med ca 250 förskolor och skolor i hela landet, där vi tillsammans når ca 8000 tusen barn. Vi väcker nyfikenhet och rörelseglädje hos barn och elever - och efter 40 år i branschen vilar vår pedagogik tryggt på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Din roll
Som ekonomiassistent hos oss får du en central roll i det dagliga ekonomiarbetet. Tyngdpunkten ligger på hantering av kund- och leverantörsreskontra, men du kommer också att vara ett viktigt stöd i andra delar av ekonomifunktionen. I och med att vi är en liten ekonomiavdelning kommer du få en varierad vardag och möjlighet att utvecklas i takt med verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera kund- och leverantörsfakturor - från registrering till betalning
Avstämning och uppföljning av kund-/leverantörsreskontra
Kontakt med leverantörer och interna beställare vid frågor
Stöd i enklare bokföring och avstämningar
Administrativa uppgifter kopplade till ekonomiavdelningen, såsom arkivering, underlag och rapportering
Bidra till att utveckla och effektivisera rutiner inom ekonomiadministrationen
Vi söker dig som:
Har gymnasieutbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet
Har erfarenhet av leverantörsreskontra och fakturahantering
Är strukturerad, noggrann och har öga för detaljer
Trivs med att samarbeta i ett mindre team där man hjälper varandra
Har kunskaper i Excel och kan Microsoft Office
Har ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt
Vi erbjuder:
Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation där natur, hållbarhet och lärande står i centrum. Du blir en del av ett engagerat gäng med hjärta för både människor och miljö, där din insats gör verklig skillnad i vår fortsatta utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB
(org.nr 556810-5729), https://iurochskur.friluftsframjandet.se/
116 44 STOCKHOLM
i Ur & Skur Utveckling AB, Friluftsfrämjandet
Ekonomichef
Daniel Bucht info@iurochskur.se
9588645