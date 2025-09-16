Ekonomiassistent
The We Select Company AB / Ekonomiassistentjobb / Västerås Visa alla ekonomiassistentjobb i Västerås
2025-09-16
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The We Select Company AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
, Sala
eller i hela Sverige
Vi på Menigo tror att den goda måltiden har kraften att bygga broar mellan människor och skapa hälsa och tillväxt i samhället. För att göra det möjligt behöver vi medarbetare som arbetar tillsammans, har en bredd i erfarenheter, kunskap och bakgrund och delar vår passion för mat. Nu bygger vi för framtiden - och du kan bli en del av den!
Din roll
I rollen som Ekonomiassistent på Kundreskontran ingår du i ett team på 9 personer och tillhör vår Ekonomiavdelning som är placerad i Västerås. I denna roll hjälper du våra kredithandläggare med kravhantering för Menigo samt våra dotterbolag såsom avtalshantering, hantera spärrade kundorder samt allt löpande arbete inom kundreskontragruppen.
Vi eftersträvar rotation av arbetsuppgifter för god arbetsmiljö, variation, minskad sårbarhet och ökad förståelse för helheten vilket också innebär att det kommer finnas möjlighet för dig att lära dig fler delar inom vårt område exempelvis fakturering, kredithantering och hantering av kundregister.
Du jobbar dagligen i nära samarbete med våra kunder och kollegor i alla delar av Menigo, inte minst med vår säljorganisation och övriga avdelningar inom Ekonomi och Finans.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Vad gör du:
Hanterar och släpper spärrade order
Hanterar ärenden på vår kravportal Svea Inkasso
Kontrollerar och säkerställer att kundavtal är färdiga och scanna och arkiverar in dessa i OPTO
Ger god service såväl internt som externt främst via våra mailboxar samt telefonslinga
Arbetar aktivt med förbättringar med syfte att minimera risker och få effektivitet i flöden
Olika former av avstämningar
Vem är du:
Du tycker om att lära nytt och tar snabbt in ny information
Du lär dig av framgångar och motgångar
Du är mottaglig för feedback och vill utvecklas i din roll
Du har ett flexibelt förhållningssätt och anpassar dig lätt till ändrade förhållanden
Du tar ansvar för dina egna och teamets gemensamma arbetsuppgifter
Du är strukturerad, kan hålla ordning och prioritera bland uppgifter
Du är öppen för nya idéer och tycker själv om att ta initiativ till förändringar
Du är serviceminded och kommunikativ gentemot dina kollegor och kunder
Du har en positiv attityd och kan behålla den även i mer pressade situationer.
Du har:
Vi ser att du har några års erfarenhet av administrativt arbete, gärna som Ekonomiassistent. Du har minst en ekonomiutbildning på gymnasienivå eller motsvarande.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta på större kundreskontra och flöden från Bankgirot och erfarenhet av Shared Service Center.
Har du erfarenhet av att arbeta i ERP, gärna ASW, ser vi det som meriterande.
Du behöver ha god kunskap i Officepaketet samt goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Din personlighet, motivation och vilja att ständigt förbättra värderar vi högt. Vi strävar efter att vara den bästa, mest personliga samarbetspartnern för våra kunder. Vill du vara en del av vår utvecklingsresa och arbeta för att förenkla våra kunders vardag? Välkommen till oss!
För måltiden är livsviktig för våra kunder, för deras gäster och för oss på Menigo.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://www.menigo.se/
Utvecklingsgränd 33 (visa karta
)
722 26 VÄSTERÅS Arbetsplats
Menigo Västerås Jobbnummer
9512456