Ekonomiassistent 50 % tjänst)

Manpower AB / Ekonomiassistentjobb / Landskrona
2026-01-07


Vill du arbeta med ekonomi och administration i ett stabilt och samhällsviktigt bolag? Vi söker nu en noggrann och strukturerad ekonomiassistent för ett deltidsuppdrag.

Publiceringsdatum
2026-01-07

Om tjänsten
* Omfattning: 50 % (ca 20 timmar/vecka)
* Placering: På plats i Landskrona





Dina arbetsuppgifter
* Avstämning av balanskonton och löpande bokföring
* Upprättande och bokföring av koncerninterna fakturor och transaktioner
* Redovisning av AGI, moms och uttagsskatt (månadsvis/kvartalsvis)
* Vid behov: avstämning av taxebundna kostnader, diarieföring, avtalsadministration och fakturahantering

Vi söker dig som

* Har relevant erfarenhet av ekonomi, redovisning och administration
* Är strukturerad, noggrann och analytisk
* Har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad
* Kan arbeta självständigt och ta ansvar
* Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Kvalifikationer
* Tillgänglig för arbete på plats under merparten av uppdraget
* Obligatoriska bilagor: CV och en kort beskrivning (max 1 A4) av relevant erfarenhet



Skicka din ansökan med CV och beskrivning av erfarenhet så snart som möjligt. Urval sker löpande.

Ersättning
Not Specified

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "68c1c95e-45b0-".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Manpower AB (org.nr 556348-1588)

Arbetsplats
Jeffersonwells

Kontakt
Bilal Youssef
Bilal.Youssef@manpower.se

Jobbnummer
9670825

