Ekonomiassistent 50 % tjänst)
2026-01-07
Vill du arbeta med ekonomi och administration i ett stabilt och samhällsviktigt bolag? Vi söker nu en noggrann och strukturerad ekonomiassistent för ett deltidsuppdrag.
* Omfattning: 50 % (ca 20 timmar/vecka)
* Placering: På plats i Landskrona Dina arbetsuppgifter
* Avstämning av balanskonton och löpande bokföring
* Upprättande och bokföring av koncerninterna fakturor och transaktioner
* Redovisning av AGI, moms och uttagsskatt (månadsvis/kvartalsvis)
* Vid behov: avstämning av taxebundna kostnader, diarieföring, avtalsadministration och fakturahantering
Vi söker dig som
* Har relevant erfarenhet av ekonomi, redovisning och administration
* Är strukturerad, noggrann och analytisk
* Har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad
* Kan arbeta självständigt och ta ansvar
* Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skriftKvalifikationer
* Tillgänglig för arbete på plats under merparten av uppdraget
* Obligatoriska bilagor: CV och en kort beskrivning (max 1 A4) av relevant erfarenhet
Skicka din ansökan med CV och beskrivning av erfarenhet så snart som möjligt. Urval sker löpande. Ersättning
