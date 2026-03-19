Ekonomiassistent - Sommarvikariat i Habo
Randstad AB / Ekonomiassistentjobb / Jönköping Visa alla ekonomiassistentjobb i Jönköping
2026-03-19
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Nässjö
Publiceringsdatum2026-03-19
Är du en strukturerad och noggrann person som trivs med att arbeta i ett högt tempo och ha flera processer i gång samtidigt? Då kan du vara den vi söker. Vi letar nu efter en engagerad ekonomiassistent under sommaren till vår kund utanför Habo med särskilt ansvar för att säkerställa att kundens leverantörsreskontra fungerar effektivt och korrekt!
I rollen som ekonomiassistent kommer du att arbeta brett inom leverantörsreskontran och hantera hela flödet - från att skanna och kontera fakturor till att följa upp betalningar och kommunicera med leverantörer. Du ansvarar för att alla inkommande fakturor behandlas korrekt, vilket innebär att du varje vecka hanterar en mängd fakturor. Arbetstoppen infaller i början av varje månad, och du kommer då att spela en avgörande roll i att hålla flödet smidigt. Utöver det följer du upp betalningsstatus vid påminnelser, hanterar avvikelser samt tar kontakt med leverantörer när det saknas information, till exempel ett inköpsordernummer eller rätt faktureringsadress.
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med leverantörsreskontra, och som trivs med både självständigt ansvar och samarbete i team. Du arbetar strukturerat, är lösningsorienterad och har ett öga för detaljer. Du har goda kunskaper i Excel och gärna erfarenhet av att arbeta i SAP eller liknande affärssystem. Om du dessutom är nyfiken på att utvecklas inom ekonomiområdet och bidra till effektivare processer, tror vi att du kommer trivas väldigt bra.
Detta är ett heltidsuppdrag som sträcker sig från maj fram till augusti. Initialt kommer du att arbeta på plats hos kunden, men efter en upplärningsperiod finns möjlighet till 2 dagars distansarbete per vecka.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Talent Manager Sophia Malaki, sophia.malaki@randstad.se
.
För Randstad är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
att vara konsult
Randstad Operational är karriärpartnern som hjälper dig att säkra ett jobb som kompletterar din kompetens, främjar god balans mellan jobb och fritid och bidrar till dina mål. Som konsult hos Randstad Operational är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra många spännande kunder. Du får konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Med oss som karriärpartner får du tillgång till en mängd olika karriärmöjligheter, så att du kan utveckla din kompetens och bygga ett välfyllt CV. Söker du en arbetsgivare som bryr sig om dig, ditt arbetsliv och ditt välmående, och erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
om randstad operational
Randstad Operational är specialiserade inom operationella tjänster och är en del av Randstad, en global ledare för talanger med visionen att vara världens mest rättvisa och specialiserade talangföretag. Med huvudkontor i Nederländerna verkar Randstad på 39 marknader och har cirka 40 000 medarbetare. Genom detta globala nätverk i kombination med en stark lokal förankring kan vi erbjuda ett stort utbud av varierande och utvecklande uppdrag och tjänster för dig inom industri och logistik. Som en partner för talanger och genom vår utpräglade specialisering hjälper vi dig att att säkra rätt jobb, utveckla relevant kompetens och hitta tillhörighet i arbetslivet.
Ansvarsområden
Hantera och säkerställa korrekt behandling av leverantörsfakturor.
Följa upp betalningar och kommunicera med leverantörer vid avvikelser eller saknad information.
Utföra kassapåläggning och matcha manuella in- och utbetalningar.
Förbereda betalningsfiler och skapa självfaktureringsunderlag.
Delta i månadsavstämningar och rapportering, inklusive GR/IR-avstämningar och rapporter i SAP.
Bidra till förbättringsprojekt med fokus på automatisering och avvikelsehantering.Kvalifikationer
Har tidigare erfarenhet av arbete med leverantörsreskontra.
Är noggrann, självgående och har god förmåga att planera och prioritera.
Har goda kunskaper i Excel och erfarenhet av affärssystem, gärna SAP.
Har en analytisk förmåga och ett öga för detaljer.
Trivs i en roll där du får ta ansvar och bidra till utveckling av rutiner och processer.Om företaget
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/09b08a63-3c47-4baa-a017-f7651824813b
Östra Storgatan 9 (visa karta
)
553 21 JÖNKÖPING
Randstad Jobbnummer
9807948