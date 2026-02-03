Ekonomiassistent - Sommarjobb

Hirely AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg
2026-02-03


Vi söker nu en ekonomiassistent för sommarjobb i Göteborg åt en av våra kunder. Tjänsten passar dig som studerar ekonomi och vill få praktisk erfarenhet inom redovisning och ekonomiadministration under sommaren.

Publiceringsdatum
2026-02-03

Om tjänsten
Som ekonomiassistent stöttar du ekonomiavdelningen i det dagliga arbetet och får en bred inblick i ekonomiprocesser. Rollen är administrativ och noggrannhet är avgörande.

Dina arbetsuppgifter
Registrering och kontering av leverantörsfakturor
Kundreskontra och enklare avstämningar
Hantering av utlägg och reseräkningar
Arkivering och dokumenthantering
Administrativt stöd till ekonomiavdelningen
Övriga förekommande uppgifter inom ekonomiadministration

Kvalifikationer
Pågående studier inom ekonomi, redovisning eller liknande
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Grundläggande kunskaper i Excel
Noggrann och strukturerad

Meriterande

Tidigare arbete inom ekonomi eller administration
Erfarenhet av ekonomisystem
Studier inom redovisning

Om dig

Du är ansvarstagande, noggrann och har ett intresse för siffror och ekonomi. Du trivs med administrativa uppgifter och har lätt för att samarbeta med andra.

Om anställningen
Sommarjobb under semesterperioden
Placering: Göteborg
Omfattning: Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Start enligt överenskommelse inför sommaren

Välkommen med din ansökan. Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/
411 03  GÖTEBORG

Arbetsplats
Talentry

Jobbnummer
9719027

