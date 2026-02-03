Ekonomiassistent - Sommarjobb
Hirely AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg Visa alla ekonomiassistentjobb i Göteborg
2026-02-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Vi söker nu en ekonomiassistent för sommarjobb i Göteborg åt en av våra kunder. Tjänsten passar dig som studerar ekonomi och vill få praktisk erfarenhet inom redovisning och ekonomiadministration under sommaren.Publiceringsdatum2026-02-03Om tjänsten
Som ekonomiassistent stöttar du ekonomiavdelningen i det dagliga arbetet och får en bred inblick i ekonomiprocesser. Rollen är administrativ och noggrannhet är avgörande.Dina arbetsuppgifter
Registrering och kontering av leverantörsfakturor
Kundreskontra och enklare avstämningar
Hantering av utlägg och reseräkningar
Arkivering och dokumenthantering
Administrativt stöd till ekonomiavdelningen
Övriga förekommande uppgifter inom ekonomiadministrationKvalifikationer
Pågående studier inom ekonomi, redovisning eller liknande
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Grundläggande kunskaper i Excel
Noggrann och strukturerad
Meriterande
Tidigare arbete inom ekonomi eller administration
Erfarenhet av ekonomisystem
Studier inom redovisning
Om dig
Du är ansvarstagande, noggrann och har ett intresse för siffror och ekonomi. Du trivs med administrativa uppgifter och har lätt för att samarbeta med andra.
Om anställningen
Sommarjobb under semesterperioden
Placering: Göteborg
Omfattning: Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Start enligt överenskommelse inför sommaren
Välkommen med din ansökan. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Talentry Jobbnummer
9719027