Ekonomiassistent - Långt konsultuppdrag (centrala Stockholm)
2025-09-16
Vi söker nu en ekonomiassistent inom kund- och leverantörsreskontra till ett 10 månader långt konsultuppdrag hos en internationell kund i centrala Stockholm, med start i oktober. Rollen innebär ett brett ansvar inom både kundreskontra och leverantörsreskontra.
Om rollen
Du blir en del av ett internationellt redovisningsteam där du arbetar med hanteringen av fakturor, betalningar och avstämningar. Du är också behjälplig i månadsbokslut och bidrar till ett effektivt flöde i ekonomiavdelningens arbete.
Rollen innefattar både interna kontakter och kund-/leverantörskontakter och kräver att du är trygg i att arbeta självständigt men också i nära samarbete med andra.
Exempel på arbetsuppgifter Hantering av leverantörsfakturor
Hantering av kundinbetalningar och fakturering
Säkerställa korrekt attestflöde och bokföring
Stöd vid avstämningar och månadsbokslut
Månadsvis hantering av internfakturor och bokningar
Kreditkontroller
Kontakt med kunder i samband med betalningspåminnelser
Din profil
Vi söker dig som är noggrann, självgående och lösningsorienterad. Du trivs i en miljö där du får ta ansvar och bidra till ordning och struktur i det dagliga ekonomiarbetet. Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med olika delar av organisationen.
Vi tror att du har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
+3 års erfarenhet av arbete med kund- och/eller leverantörsreskontra
Tidigare erfarenhet från internationell koncern är meriterande
God systemvana
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Välkommen med ansökan!
Frågor besvaras på: oskar.windolf@newr.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
