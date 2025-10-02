Ekonomiassistent - gör skillnad i människors liv bakom kulisserna

Colosseumgruppen startades 2018 med ambitionen om att bli Sveriges bästa vårdgivare inom social omsorg. Vår koncern driver idag fyra HVB-hem, stödboende samt skyddat boende i Upplandsområdet. Vi är ett familjärt gäng på 85 medarbetare som brinner för att göra positiv skillnad för utsatta människor! Vår värdegrund bygger på grundpelarna kvalitet, respekt, trygghet och gemenskap. Publiceringsdatum2025-10-02Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en noggrann och initiativtagande ekonomiassistent till vårt huvudkontor i centrala Uppsala, för en spännande möjlighet att få vara med och fortsätta utveckla och bygga våra verksamheter. Du blir en del av vårt huvudkontorsteam och arbetar nära våra kollegor inom ekonomi, HR och ledning.
Detta är en perfekt möjlighet för dig som nyligen har avslutat dina studier eller har något/några års erfarenhet och vill utvecklas vidare inom ekonomi i en trygg och stöttande arbetsmiljö.
Som ekonomiassistent kommer du att arbeta med löpande bokföring och leverantörsreskontra, hantera fakturor, utbetalningar och avtal, stötta i budget- och rapporteringsprocesser, vara behjälplig i löneprocessen, bidra med administrativa uppgifter inom ekonomi och HR. Successivt kommer du att få mer ansvar i takt med att du utvecklas i rollen.Kvalifikationer
Högskoleexamen inom ekonomi, eller motsvarande utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig
Mycket goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
God kunskap i Excel
Du ska kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastnings- och misstankeregister för arbete på HVB
Erfarenhet av arbete inom det ekonomiska fältet
Erfarenhet av arbete i systemet Fortnox
IT-kompetens (sätta upp nätverk, datorer, mobiler etcetera)
Erfarenhet av lönearbete
Erfarenhet av arbete inom social omsorg (HVB, stödboende, skyddat boende eller liknande)
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer hålls löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: emma@colosseumgruppen.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Colosseum Behandling AB
(org.nr 559160-8459), http://www.colosseum.se
Bangårdsgatan 13 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Jobbnummer
9538193