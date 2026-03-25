Ekonomiansvarig till Svensk Simidrott
2026-03-25
Tjänstebeskrivning & erbjudande
I Sverige ska alla kunna simma. Svensk Simidrott driver utvecklingen av simkunnighet, föreningsliv och elitverksamhet från barn och unga till landslag.
Nu söker vi en ekonomiansvarig som vill ta ett helhetsgrepp om ekonomin och säkerställa att struktur, rutiner och uppföljning fungerar som de ska.
Det här är en roll för dig som gillar ordning och reda, som vill skapa tydlighet och som trivs i att få ekonomin att rulla varje dag.
Du har lätt för att samarbeta och trivs i en roll med många kontaktytor, där du får vara ett stöd till organisationen i ekonomiska frågor.
Som ekonomiansvarig hos Svensk Simidrott har du det övergripande ansvaret för ekonomin. Rollen är operativ med inslag av strategiskt arbete, där ditt främsta fokus är att säkerställa kvalitet, struktur och stabilitet i ekonomiprocesserna.
Du arbetar nära kollegor inom organisationen och är ett viktigt stöd till ledningen i ekonomiska frågor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ansvara för budget, prognos, bokslut och årsredovisning
• Säkerställa löpande redovisning, betalningar och fakturahantering
• Leda och aktivt arbeta operativt med årsbokslut, deklaration och rapportering
• Säkerställa att ekonomiska rutiner följs och håller hög kvalitet
• Skapa struktur i arbetssätt, processer och uppföljning
• Arbeta med ekonomisk uppföljning, analys och rapportering till ledning och styrelse
• Säkerställa efterlevnad av lagar, regler och interna riktlinjer
• Stötta organisationen i ekonomiska frågor och bidra till tydlighet i siffror och beslutsunderlag
Du är en del av ekonomifunktionen och arbetar tillsammans med kollegor och externa parter såsom RF, revisorer m.fl., och säkerställer att helheten fungerar, från löpande arbete till rapportering.
Personprofil
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker en person som bidrar till en positiv och trygg arbetsmiljö. Du är en lagspelare som skapar en trevlig stämning, samarbetar väl med andra och bygger förtroende i organisationen.
Som person är du trygg, strukturerad och prestigelös. Du arbetar effektivt och har ett analytiskt förhållningssätt som gör att du snabbt kan sätta dig in i nya situationer och fatta välgrundade beslut. Du har ett öga för detaljer, trivs med att skapa ordning och har en naturlig förmåga att utveckla effektiva arbetssätt och rutiner. Samtidigt är du kommunikativ och tydlig i ditt sätt att arbeta.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete inom redovisning, bokslut och budget
• Har god vana av ekonomisk uppföljning och rapportering
• Har erfarenhet av att strukturera och organisera ekonomiarbete
• Har god förståelse för skatteregler och ekonomiska regelverk
• Är noggrann, ansvarstagande och van att arbeta självständigt
• Har relevant utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet från idéburen verksamhet eller organisationer med bidragsfinansiering.Publiceringsdatum2026-03-25Övrig information
Start: Så snart som möjligt, enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Oreglerad arbetstid utifrån verksamhetens behov
Plats: Stockholm/Sickla
Sista dag att ansöka är 24 april
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Jannica Skärvinge på, jannica.skarvinge@performiq.se
. Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan och bli en viktig del av Svensk Simidrotts fortsatta utveckling.
Företagspresentation
Svensk Simidrott är en av de största och mest framgångsrika idrotterna i Sverige. Svensk Simidrott består av idrotterna Simning, Simhopp, Vattenpolo, Konstsim och Öppet Vatten och är organiserad i Svenska Simförbundet som har närmare 140 000 medlemmar i cirka 300 föreningar.
Simning är en livslång idrott med närmare en miljon svenskar som motionssimmar regelbundet, totalt görs det över 30 miljoner besök i simanläggningarna runt om i Sverige varje år. Vår vision är en simidrott i världsklass i ett Sverige där alla kan simma.
Svensk Simidrott omsätter totalt cirka 70 miljoner kronor. Intäkterna består av medlems- och licensavgifter, offentliga bidrag, partnersamarbeten samt egna intäkter såsom simmärken.
Tillsammans skapar dessa intäktsströmmar förutsättningar för att utveckla svensk simidrott, från simskola och breddverksamhet till internationella framgångar på elitnivå.
Läs mer om oss på www.svensksimidrott.se
Fast lön
