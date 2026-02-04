Ekonomiansvarig till Svensk Fastighetsförmedling
Nu söker vi en erfaren Ekonomiansvarig till Svensk Fastighetsförmedling. I rollen är du en självklar nyckelperson som bidrar till fortsatt tillväxt och utveckling i ett bolag och en koncern med stora möjligheter. Vi befinner oss i en spännande fas där innovation och nytänkande står högt på agendan och där ekonomifunktionen är central för att stärka vår marknadsposition.
Om rollen
Som erfaren ekonomiansvarig jobbar du i en bred och operativ roll med nära koppling till affären. Du utgör en nyckelroll både i insikter och beslutsfattande och genom din expertis blir vårt lag som helhet bättre.
I rollen som ekonomiansvarig kommer du framförallt att arbeta med:
Löpande bokföring, månads- och årsbokslut för samtliga av koncernens bolag
Skatteberäkningar och årsredovisning
Rapportering och analyser
Kassaflödesanalyser och uppföljning av KPI:er
Enklare controlleruppgifter
Kontakt med myndigheter, banker och revisorer
Förberedelse och presentation av ekonomiskt beslutsunderlag för ledningsgrupp
Du ingår i bolagets ledningsgrupp och är en drivande och pedagogisk kraft i att öka förståelsen för ekonomi och verksamhetsnyckeltal. Du ansvarar för att stötta verksamheten i mål- och resultatuppfyllelse samt i att vidareutveckla ekonomiska processer.
Du rapporterar till koncernens CFO, och arbetar nära både ekonomifunktionen och Svensk Fastighetsförmedling AB:s ledningsgrupp.
Vi söker dig som
Vi söker dig som brinner för ekonomi och är nyfiken, ansvarstagande och trivs i en roll med stort eget mandat.
För att lyckas i rollen ser vi det som viktigt att du har:
God förståelse för redovisning och ekonomistyrning
Förmåga att arbeta både operativt och taktiskt
Analytisk förmåga och hög struktur
En pedagogisk och prestigelös kommunikationsstil
Förmåga att prioritera och driva arbetet framåt i ett högt tempo
Trygghet i att presentera komplexa ekonomiska samband inför ledningsgrupp
Vi ser det som viktigt att du trivs i en roll där du får bredda din kompetens, arbeta nära affären och vara en naturlig del av ledningsarbetet.
Vi erbjuder dig
Detta är en möjlighet där du får vara med på en spännande resa! Du kommer att arbeta brett i en ny tjänst där du ges fantastiska möjligheter att bredda din kompetens och växa i din roll där du både driver det operativa ekonomiarbetet och bidrar strategiskt. Du arbetar nära affären samtidigt som du agerar aktivt och stöttande i ledningsgruppen. På sikt ser vi gärna att du växer in i rollen genom att presentera till styrelse. Du blir en viktig del av Svensk Fastighetsförmedlings fortsatta utvecklingsresa och framgång. Detta är en spännande karriärmöjlighet för dig som älskar att arbeta med redovisning och samtidigt trivs i en bred roll med varierande arbetsuppgifter.
Svensk Fastighetsförmedling består av drivna och självgående personer som tillsammans brinner för att skapa ett hållbart boendeliv. Det är högt i tak och man ska ha roligt på dagarna då detta leder till resultat, innovation och gemenskap.
Svensk Fastighetsförmedling tillhör en koncern där vi har ett gemensamt syfte att skapa ett hållbart boendeliv. Det genomsyrar alla våra verksamheter och tillsammans vill vi äga begreppet hållbart boendeliv och fylla det med innehåll, tjänster och handling. Vi är experter på allt kring boendet och kan bidra med vår kunskap och göra skillnad. Svensk Fastighetsförmedling med verksamhet i Spanien och Sverige tillsammans med Ordna Bolån är idag del av vår koncernstruktur. Under kommande år kommer vi att lansera fler erbjudanden för att underlätta och skapa förutsättningar för ett hållbart boendeliv, ur fler perspektiv. Från köp, sälj och förvaltande till boendeekonomi och kringliggande behov. Så ansöker du
