Ekonomiansvarig till Real Rail Sweden
Onepartnergroup Ggvv AB / Ekonomichefsjobb / Värnamo Visa alla ekonomichefsjobb i Värnamo
2025-08-22
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
Är du en erfaren ekonom med driv och en vilja att kombinera operativt arbete med strategiska frågor?
Till Real Rail Sweden, ett helägt dotterbolag till Sandahlsbolagen Sweden, söker vi nu en Ekonomiansvarig som kommer att vara en central del av verksamheten - där hållbarhet och innovation går hand i hand med trygghet och struktur. Publiceringsdatum2025-08-22Om tjänsten
Som Ekonomiansvarig på Real Rail Sweden får du vara med och styra framtidens hållbara transporter. Rollen är bred och sträcker sig från det dagliga ekonomiarbetet till att bidra i strategiska beslut. Du ingår i bolagets ledningsgrupp och arbetar nära VD, David Sandahl.I rollen kommer du bland annat:
Ansvara för löpande redovisning, bokslut och årsredovisning för Real Rail och dotterbolaget Tågfrakt Produktion
Leda arbetet kring ekonomiska analyser, rapportering och prognoser tillsammans med VD
Delta i och påverka bolagets strategiska beslut
Ha löpande kontakt med banker, revisionsbyråer och myndigheter
Ansvara för att utveckla och optimera affärssystem tillsammans med IT-samordnare
Du blir en nyckelperson i organisationen och får möjligheten att bidra med insikter och lösningar som driver Real Rail Sweden framåt i en bransch med stor utvecklingspotential.
Vem söker vi
Erfarenhetsmässigt ser vi att du har arbetat i en liknande roll tidigare och har en gedigen erfarenhet av redovisning. Vi ser det som starkt meriterande om du även har en högskoleutbildning som civilekonom eller motsvarande i kombination med arbetslivserfarenhet inom ekonomiområdet. Har du arbetat i en liknande roll inom transport-, logistik- eller industribranschen så ser vi det som ett plus men inget krav.
Det viktigaste är din personlighet och att du har förmågan att vara både strategisk och operativ. För att lyckas i rollen är du en person med hög integritet, beslutsamhet och god kommunikationsförmåga. Du har lätt för att samarbeta med andra och du kommer att fungera som en trygg businesspartner till vår VD.
Du behöver också vara strukturerad, självgående och ha förmågan att hantera varierande uppgifter. Du är mycket van att arbeta i olika system och Officepaketet, främst Excel och du är trygg i både svenska och engelska, i tal och skrift.
Om Real Rail Sweden
På Sandahlsbolagen Sweden har vi bestämt oss. Vi ska redan 2025 möta 2030 års legala krav vad gäller transporters påverkan på miljö och klimat. Fem år senare (2030) ska vi möta 2045 års krav.
Real Rail Sweden grundades 2012 och är en del av Sandahlsbolagen. Vi är ett familjeföretag med hjärtat i hållbar logistik. Vi är cirka 73 medarbetare idag och har kontor både vid koncernens huvudkontor i Värnamo, där du kommer vara placerad och i Stockholm där huvudkontoret för Real Rail Sweden är beläget. Vi har ett nära samarbete sinsemellan.
Vi lever efter vår slogan: "Ett Sandahls" - där samarbete, korta beslutsvägar och en platt organisation skapar möjligheter för alla att påverka och bidra.
Vill du arbeta i ett företag som har bestämt sig för att leda utvecklingen mot fossilfria dörr till dörrtransporter? Kom då till oss på Real Rail Sweden!
Vad erbjuder vi?
En plats i en familjeägd koncern med stort fokus på hållbarhet - vårt mål är att bli helt fossilfria senast 2025. En arbetsplats med en positiv företagskultur, där strukturer och formella processer skapar trygghet och stabilitet men med en flexibel och effektiv utgångspunkt i arbetet.
Nyfiken på att veta mer?
I den här rekryteringen samarbetar Real Rail Sweden/Sandahls med OnePartnerGroup. Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse och du kommer att ha din arbetsplats på Speditörvägen 1 i Värnamo med regelbundna besök vid bolagets driftplatser och resor till huvudkontoret i Stockholm.
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Rekryteringskonsult, Stina Runesson på stina.runesson@onepartnergroup.se
Vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
