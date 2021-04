Ekonomiansvarig till Nordlo i Jönköping - Poolia Sverige AB - Redovisningsekonomjobb i Jönköping

Poolia Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Jönköping2021-04-12Har du erfarenhet av redovisning eller revision och lockas av att få ansvar för en spännande ekonomifunktion? Är du redo att ta nästa steg i din karriär och vill arbeta på ett företag med stora utvecklingsmöjligheter? Nu har du chansen! Vi söker en ambitiös och analytisk ekonomiansvarig som kommer bli delaktig i Nordlos fortsatta tillväxtresa. Tjänsten är en tillsvidareanställning på Nordlo Jönköping AB. Urval och intervjuer sker löpande, varmt välkommen med din ansökan redan idag!2021-04-12I rollen som ekonomiansvarig blir ditt huvudsakliga fokus att ha ett helhetsansvar för den lokala ekonomifunktionen. Du har goda kunskaper och håller dig uppdaterad om gällande regelverk och säkerställer att dessa efterlevs i verksamheten. Vidare får du möjlighet att driva arbetet med att utveckla ekonomifunktionen, se över flöden, effektivisera och säkerställa att alla funktioner och system används på ett ändamålsenligt sätt. En viktig del i rollen är att stötta VD, försäljningschef och lokal ledningsgrupp med budgetarbete, målstyrning och rapportering. Du har ett proaktivt arbetssätt som syftar till att identifiera och lyfta möjliga förbättringsåtgärder. I arbetet ingår även att vara delaktig i och leda vissa utvecklingsprojekt.På Nordlo i Jönköping erbjuds du en utvecklande arbetsplats med hög teamkänsla och gemenskap. Du blir del av ett engagerat kontor bestående av ett 40-tal medarbetare med passion för IT och digitala lösningar. Med delaktighet, personligt ansvar och utveckling får du som anställd rätt förutsättningar för att lyckas. Här finns alla möjligheter för dig som har höga ambitioner och samtidigt vill ha roligt tillsammans i ett starkt team!Dina arbetsuppgifter i huvudsakLöpande redovisning och avstämningarUpprätta månadsbokslutAnsvarig för framtagande av balans- och resultatrapport samt analys av månadens utfallKoncernrapporteringAnsvara för bokslutsprocessen vad gäller årsbokslut, årsredovisning samt inkomstdeklarationerKund- och leverantörsreskontraBudget- och prognosarbeteVem är du?Vi söker dig med relevant akademisk utbildning och några års arbetslivserfarenhet inom redovisning eller revision, gärna med erfarenhet från IT-branschen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av självständigt bokslutsarbete och koncernrapportering. Har du tidigare arbetat i Microsoft Dynamics NAV är det starkt meriterande.Som person är du driven, prestigelös och lösningsorienterad. Du är förtroendeingivande och har en god analytisk förmåga och trivs med att ta stort ansvar. Ditt arbete präglas av ett nyfiket förhållningssätt, initiativförmåga och en stark vilja att utveckla såväl dig själv som ekonomifunktionen framåt. Då rollen innefattar många dagliga kontaktytor ställs höga krav på att du är kommunikativ, pedagogisk och samarbetar väl med andra.Om verksamhetenNordlo är en av de ledande aktörerna inom IT och digitalisering i Sverige. Med en stark lokal närhet hjälper Nordlo företagskunder att digitalisera sin verksamhet för att vara fortsatt konkurrenskraftiga i framtiden med hjälp av värdeskapande tjänstepaketering inom IT. Nordlo är en komplett leverantör av IT-drift och IT-infrastruktur med fokus på serverdrift och molntjänster, klient- och printleverans samt konsultstöd och kommunikation. Nordlo har idag cirka 750 medarbetare på ett 40-tal orter i Sverige och Norge, samt en årsomsättning på 1,4 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.nordlo.com. Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-25Poolia Sverige AB5685015