Ekonomiansvarig till Liftexperten - Adecco Sweden AB - Ekonomichefsjobb i Göteborg

Adecco Sweden AB / Ekonomichefsjobb / Göteborg2021-04-122021-04-12Som Ekonomiansvarig på Liftexperten kommer du att arbeta i ett ungt företag med stark tillväxt, där du blir ansvarig för att skapa en effektiv och affärsnära ekonomifunktion. Du kommer att utforma din roll själv och tillsammans växa med övriga teamet och bolaget. Din roll är bred och du ansvarar över all ekonomi, redovisning, lönehantering med mera. Du kommer att ansvara för att säkerställa att det dagliga arbetet håller hög kvalitet och levereras enligt plan. Det blir också din roll att implementera och utveckla HR- och personalrelaterade frågor.I din roll som Ekonomiansvarig kommer dina arbetsuppgifter bland annat innebära:Löpande redovisning och bokföringLönehanteringSäkerställa att både kund- och leverantörsreskontraprocesserna fungerar och optimerasFaktureringAnsvara för att implementera och driva samtliga projekt inom ekonomi och HRAdministrationVi ser gärna att du är systemkunnig och tidigare har arbetat med Visma Business. Idag arbetar de flesta på plats på kontoret som ligger i Västra Frölunda. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start omgående.Om digVi söker dig som tidigare har arbetat som ekonomi- eller redovisningsansvarig. Du har gedigen erfarenhet av att arbeta i en bred och operativ roll, med hela den ekonomiska kedjan. Du trivs i en föränderlig miljö och vill engagera dig i att skapa rutiner, utveckla processer och hugga tag där det behövs. Vidare ser vi att du är strukturerad, självständig och att du trivs i en roll där du helt ansvarar för området och är med och utformar din roll själv, både när det kommer till ekonomi och HR. Du är en prestigelös och mycket handlingskraftig lagspelare. En god stämning och gemenskap är viktigt på denna arbetsplats, du förväntas bidra till detta genom en positiv inställning och att du gärna stöttar dina kollegor när det behövs. För oss är kundfokus och kvalitetsmedvetenhet vår framgång och det är viktigt att du känner starkt för detta.Viktigt för tjänsten är:tidigare arbetslivserfarenhet som ekonomi- eller redovisningsansvarigett intresse för HR relaterade frågoratt du är en prestigelös lagspelaresvenska och engelska i tal och skriftKörkort BVi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Om LiftexpertenLiftexperten startade 2015 med visionen om att skapa rätt förutsättningar för våra kunder. Vi ville erbjuda vår kunskap tillsammans med en hög servicenivå för att underlätta för kunden att lyckas i sitt arbete. Under sommaren 2019 tog vi nästa steg i vår utveckling och blev en del av Hybeko, ett bolag vars vision går hand i hand med vår egen. Tillsammans kunde vi ta ett ännu bättre grepp kring eftermarknaden. Hybeko är Genie-återförsäljare i Norge med över 50 anställda och har funnits sedan 1972. I sverige har vi 12 medarbetare fördelat på kontor i Göteborg och Stockholm.Vi är en auktoriserad återförsäljare av varumärket Genie som håller hög kvalitet på sina produkter och är en av världens största tillverkare av liftar. Vi levererar till kunder runt om i hela Sverige. Utöver föräljning av liftar har vi även en egen verkstad och eget reserv- och maskindelslager vilket gör att ledtiderna från problem till lösning minimeras. Vi stänger inga dörrar efter leverans av produkt, snarare tvärtom. Som företag bryr vi oss om såväl våra kunder som våra anställda. Bra personal genererar bra kunder - och bra kunder leder till bra personal.KontaktuppgifterI den här rekryteringen samarbetar Liftexperten med Adecco. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:Hedvig Reed via Adecco 010 - 173 73 00.Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se Välkommen med din ansökan!SökordEkonomiansvarig, ekonomichef, redovisningsansvarig, redovisningschef, HR, Göteborg, Liftexperten, Adecco.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-04Adecco Sweden AB5686620