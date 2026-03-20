Ekonomiansvarig till Johan Nordström Verktygsmaskiner
2026-03-20
Publiceringsdatum2026-03-20Om företaget
Johan Nordström Verktygsmaskiner AB startades år 1955. Företaget är generalagent för världsledande tillverkare av tekniskt högkvalitativa produkter inom verktygsmaskinbranschen, företrädesvis från Tyskland, Schweiz och Japan. De representerar främst tillverkare inom området spånavskiljande verktygsmaskiner, såsom svarvar, fräsmaskiner, slipmaskiner och fleroperationsmaskiner. I Sverige har de i dagsläget 29 personer anställda varav 13 personer är stationerade på huvudkontoret i Sollentuna. I Norge sitter 4 personer. Tillsammans med dotterbolaget Techpoint Systemteknik AB är de totalt 47 medarbetare. De har ett gott rykte som en fin arbetsgivare i branschen och kulturen präglas av samarbete, kamratskap och frihet under ansvar. Nu söker de nya medarbetare till sin ekonomiavdelning i Sollentuna.
Vi på Asta Agency samarbetar med Johan Nordström Verktygsmaskiner i den här rekryteringsprocessen. Processen sker genom Asta och du blir sedan anställd direkt hos dem.Om tjänsten
Som Ekonomiansvarig får du en bred och verksamhetsnära nyckelroll där du arbetar med ett övergripande ansvar för ekonomifunktionen. Rollen är operativ med ett stort fokus på redovisning för de fem bolag som ingår i koncernen. Idag finns en ekonomiansvarig på plats vilket innebär att din första tid i rollen innebär en viktig kunskapsöverföring tillsammans med nuvarande ansvarig. Detta ger dig goda förutsättningar att komma in i organisationen, förstå verksamheten på djupet och på sikt växa in i ett större helhetsansvar för funktionen och tillhörande personal.
Avdelningen består idag av en ekonomiansvarig med huvudansvar för redovisningen, en ekonomiassistent som ansvarar för kund- och leverantörsreskontra samt en kollega som hanterar löner och reseräkningar. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat löpande redovisning, bokslutsarbete, skatteredovisning och ansvar för flera bolag i Sverige och Norge. I din roll tillkommer även ett ansvar för HR, kontor och system, där du även har ett personalansvar för ekonomiteamet. Rollen innebär också ett nära samarbete med övriga verksamheten, där du fungerar som ett viktigt stöd i ekonomiska och administrativa frågor.
Här finns också goda möjligheter att bidra till utveckling, vilket gör att du får möjlighet att påverka både processer och arbetssätt framåt.
Kvalifikationer och egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är en ansvarstagande och självgående person som känner dig trygg i att driva ditt arbete framåt. Du har ett strukturerat och noggrant arbetssätt, är prestigelös i samarbetet med andra och tycker om att vara ett stöd till verksamheten. Eftersom rollen är bred och verksamhetsnära är det också viktigt att du är hands-on, serviceinriktad och har lätt för att växla mellan löpande uppgifter och mer övergripande ansvar. Du behöver inte komma från en formell chefsroll, men vi söker dig som har en naturlig fallenhet för att leda andra genom ditt sätt att arbeta. Genom ansvarstagande, tydlighet och ett prestigelöst förhållningssätt bidrar du till struktur, trygghet och framdrift.
Därtill har du:
Flerårig erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete i en bred roll, exempelvis som redovisningsansvarig, redovisningsekonom eller ekonomiansvarig.
God kunskap inom extern redovisning och skatteredovisning.
Erfarenhet av bokslutsarbete.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift. Det är meriterande med kunskap i tyska.
God systemvana och mycket goda kunskaper i Excel.
Erfarenhet av Visma Business.
Ett stort intresse för teknik.
Övrig information
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid.
Plats: Sollentuna, Stockholm.
Omfattning: Heltid med 100% kontorsarbete.
Lön: Enligt överenskommelse.
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan annonsen avpubliceras. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till ellen@astaagency.se
.
Om Asta Agency
Asta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
Läs mer om hur vi arbetar med rekrytering, bemanning och hyrrekrytering på astaagency.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-16
