Ekonomiansvarig till installationsbolag i tillväxt
2025-11-06
Vi hjälper nu ett entreprenörsdrivet bolag rekrytera en Ekonomiansvarig som kommer bygga upp deras ekonomifunktion. Bolaget är verksamt inom byggbranschen med fokus på ventilation och inomhusklimat. Nu söker de en ekonomiansvarig som vill ta ett helhetsgrepp om ekonomin och bygga upp strukturer, rutiner och arbetssätt som stöttar deras fortsatta tillväxt. Rollen innebär både operativt och strategiskt ansvar, där du får möjligheten att påverka från dag ett och vara med och forma företagets framtida ekonomifunktion.
Dina framtida arbetsuppgifter
Du kommer ha ett helhetsansvar för ekonomin, från daglig hantering till strategisk planering och rapportering. Arbetet sker i nära samarbete med projektledare, ledningsgrupp och styrelse, där din input blir avgörande för verksamhetsstyrningen.
Ansvara för löpande bokföring, rapportering och analys
Medverka i budget- och prognosarbete
Upprätta månadsbokslut, årsbokslut och årsredovisning
Bygga och utveckla rutiner för ekonomisk uppföljning
Ansvara för projektekonomi tillsammans med projektledare
Stötta bolagets koncernstruktur och medverka i utvecklingen av framtida ekonomifunktion
Vi söker dig som har
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, redovisning eller liknande
Flerårig erfarenhet av redovisning och ekonomistyrning
Goda kunskaper i Excel och moderna ekonomisystem
Flytande svenska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande med
Erfarenhet från projektbaserad verksamhet, gärna inom bygg eller installation
Kunskap i Fortnox
Tidigare arbete i tillväxtbolag
Förståelse för entreprenadjuridik och projektekonomi
Du trivs i en miljö där initiativ uppskattas och där du får vara med och bygga nytt. För att lyckas i rollen ser de att du är strukturerad, noggrann och lösningsorienterad. Du är kommunikativ och samarbetsvillig med ett entreprenöriellt mindset - och vill gärna växa med bolaget.
Övrig information
Start: Enligt ök
Plats: Stockholm
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
Sök gärna så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval.
Om Wrknest
På Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på.
Vi lever i en tid av snabb digital utveckling. Kunskap behöver förnyas kontinuerligt för att vara aktuell. Därför gäller det att kunna ställa om snabbt. Det här gör att vi inte enbart tittar på kandidatens CV vid en rekrytering. Istället ser vi till den samlade potentialen och erbjuder individanpassad upskilling. På så vis kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu. Läs mer på www.wrknest.se
