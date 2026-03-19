Ekonomiansvarig Till Hibab I Hässleholm
2026-03-19
Som Ekonomiansvarig hos Hässleholms Industribyggnad AB - HIBAB får du en bred och ansvarsfull roll där du har helhetsansvar för ekonomin i ett bolag som bidrar till hållbar utveckling och tillväxt inom Hässleholms kommun. Du arbetar nära verksamheten i en mindre organisation där beslutsvägarna är korta och samarbetet nära.
HIBAB är ett kommunalt fastighetsbolag som utvecklar, äger och förvaltar lokaler och mark för näringslivet i Hässleholms kommun. I rollen ansvarar du för ekonomiarbetet i moderbolaget och dess två dotterbolag och arbetar nära både VD och övriga kollegor i organisationen. Publiceringsdatum2026-03-19Arbetsuppgifter
Din vardag som ekonomiansvarig på HIBAB kommer vara bred och varierad med en kombination av operativt arbete och arbete med större övergripande frågor. Du ansvarar för bolagets ekonomifunktion i sin helhet tillsammans med arbete kring fastigheter, systemadministration och diverse rapportering. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är bland annat att:
• Ansvara för den löpande redovisningen och ekonomisk uppföljning, kund- och leverantörsreskontra, bokföring och månadsvisa avstämningar
• Ansvara för skatter och moms samt kontakter med Skatteverket
• Hantera personal- och löneadministration
• Upprätta budget, bokslut och årsredovisning
• Arbeta med fastighetsdeklarationer, finansieringsfrågor och uppföljning av fastighetsprojekt
• Ta fram ekonomiska rapporter och underlag till styrelse och årsstämma
• Bidra till att utveckla och säkerställa bolagets interna kontroll
Du arbetar nära verksamheten och har löpande dialog med förvaltare och kollegor i organisationen, samtidigt som du är en viktig samarbetspartner till VD i ekonomiska frågor. Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av en bred ekonomroll och är van att ta ansvar för hela ekonomifunktionen i en mindre verksamhet. Du trivs i en roll där du arbetar självständigt men samtidigt är en del av ett nära samarbete i organisationen. Vi tror att du har:
• Flerårig erfarenhet av brett ekonomiarbete med löpande redovisning
• Erfarenhet av självständigt bokslutsarbete är meriterande men vidareutveckling kan ske på arbetsplatsen
• Det är meriterande om du har erfarenhet från fastighetsbranschen eller liknande verksamhet.
• Vana av att arbeta självständigt i en bred ekonomroll
• Mycket god datavana där du obehindrat hanterar Officepaketet och övriga verksamhetssystem
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Som person är du prestigelös, strukturerad och ansvarstagande. Du arbetar noggrant, har ett analytiskt förhållningssätt och trivs i en roll där du själv planerar och driver ditt arbete framåt. Samtidigt är du flexibel och uppskattar att samarbeta nära dina kollegor. Att arbeta i en verksamhet som förändras och är framtidsorienterad finner du oerhört stimulerande och utmanande.
Du välkomnas till en trevlig arbetsplats där god stämning och kamratskap värderas högt. Att visa omtanke och respekt för sina kollegor är en självklarhet i en vardag där engagemanget för bolagets framgångar är gemensamt.
• Placeringsort: Hässleholm
• Rapporterar till VD
• Start: Enligt överenskommelse
I denna rekrytering samarbetar HIBAB med Maxkompetens. Vid frågor om tjänsten kontakta gärna ansvarig rekryteringskonsult Therese Hulte på therese.hulte@maxkompetens.se
eller 076-555 83 80. Ansökan tas emot via www.maxkompetens.se
och sista ansökningsdag är 20 april 2026. Ansökningar via e-post mottages ej på grund av GDPR.
På Maxkompetens matchar vi människor med möjligheter. Vi är en helhetspartner inom rekrytering, bemanning och HR-stöd. Sedan 2003 har vi hjälpt över 26 000 personer att ta nästa steg i arbetslivet - från första jobbet till nästa karriärkliv.
Vi samarbetar årligen med 150st företag över hela Sverige, främst inom industri, Teknik & IT, Lager & Logistik Bygg & Fastighet samt Ekonomi & Finans. Vi är specialister på att hitta rätt kompetens och personlighet till rätt möjlighet.
Maxkompetens har regionkontor i Stockholm, Växjö och Kristianstad och vi är ett auktoriserat rekrytering- och bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.Företaget
HIBAB skapar affärsmässiga, kreativa och långsiktiga lösningar för sina samarbetspartners. Genom att utveckla mark och fastigheter med fokus på miljöhänsyn och kvalitet, bidrar bolaget till hållbar utveckling och tillväxt inom Hässleholms kommun. Idag förvaltar och utvecklar bolaget Hovdala/Mölleröd, Norra Station samt 50 000 kvm övriga verksamhetslokaler. Framåt ligger fortsatt fokus på utveckling och att ge näringslivet bättre möjligheter att etablera sig och växa i Hässleholms kommun. Läs gärna mer på www.hibab.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Detta är ett heltidsjobb.
