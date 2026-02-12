Ekonomiansvarig till Henkes Gräv Horndal
HR-Utveckling Dalarna AB / Ekonomichefsjobb / Avesta
2026-02-12
Vill du ha en nyckelroll i ett stabilt och växande företag med lokal förankring? Henkes Gräv i Horndal söker nu en ekonomiansvarig som vill ta helhetsansvar för ekonomin i både Henkes Gräv och ytterligare företag inom koncernen med samma ägare, samt vara ett stöd till ledningen i den fortsatta utvecklingen.
Om tjänsten:
Som ekonomiansvarig har du det övergripande ansvaret för ekonomin i koncernen. Att ge stöd, råd och styrning till ledning och medarbetare är något du trivs med. Du drivs även av att utveckla ekonomiprocesser vilket gör att du blir ett viktigt bollplank för ägare och verksamhetens medarbetare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Löpande bokföring för bolagen
Kund- och leverantörsreskontra
Fakturering och betalningar
Moms-, skatte- och arbetsgivardeklarationer
Bokslut och årsredovisning
Budget, uppföljning och ekonomiska analyser
Stöd till ledningen i ekonomiska och affärsmässiga frågor Publiceringsdatum2026-02-12Profil
Vi tror att du är en person som brinner för ekonomi och som har med dig både relevant utbildning och/eller flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete. Du har en trygghet i bokföring och redovisning och gillar att arbeta strukturerat och noggrant, samtidigt som du är självgående och tar initiativ när det behövs.
Hos oss kommer du att trivas om du uppskattar en bred roll där du får ta ansvar för flera delar av verksamheten och där din systemvana och erfarenhet av ekonomisystem blir en viktig tillgång. Framför allt ser vi att du är någon som vill bidra med både din kompetens och ditt engagemang - och som känner glädje i att vara en del av ett team där vi stöttar varandra och har roligt tillsammans.
Vi ser gärna att du är en person som är flexibel och har lätt för att anpassa dig till olika situationer. Du möter andra med ödmjukhet och prestigelöshet, samtidigt som du har ett starkt driv och en vilja att utveckla både dig själv och verksamheten. Din förmåga att skapa och vårda relationer gör att du bygger förtroende och samarbeten som stärker helheten, och vi tror att just denna kombination av engagemang, drivkraft och relationsskapande förmåga gör dig till en viktig del av vårt team.
Vi erbjuder
Hos oss får du en ansvarsfull och långsiktig roll i ett ägarlett bolag där du blir en viktig del av helheten. Arbetet är varierat och ger dig helhetsansvar för ekonomin, med korta beslutsvägar och ett nära samarbete med ägarna. Du blir en del av en trevlig arbetsmiljö där vi värdesätter både professionalism och gemenskap.
Henkes Gräv är ett etablerat gräv- och entreprenadföretag sedan 2010 med bas i Horndal. Vi arbetar med mark- och anläggningsarbeten för både företag och privatpersoner och är kända för vårt engagemang, vår kvalitet och vår personliga service. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med ett annat bolag inom samma ägarstruktur.
Tack vare vår kompetenta och drivna personal har företaget fortsatt växa där vi idag har en bred och stor maskinpark och fler och fler projekt där vi arbetar med allt från småjobb till stora infrastruktursprojekt.
Genom korta beslutningsled, stor sammanhållning, stort ansvarstagande och bra gemenskap så vår drivna personal nyckeln till vår framgång. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR-Utveckling Dalarna AB
(org.nr 559078-8500)
774 67 HORNDAL Arbetsplats
HR Dalarna Kontakt
Rekryteringskonsult
Madeleine Söderberg madeleine@hrdalarna.se 070-5914469 Jobbnummer
9739331