Ekonomiansvarig till familjära Hovgårdens Ytskydd AB
Vill du arbeta i ett familjärt företag där tradition möter modern teknik? Nu söker vi en engagerad och ansvarstagande ekonomiansvarig som vill ta en central roll i ekonomiarbetet och bidra till att utveckla vår verksamhet vidare!Publiceringsdatum2026-05-29Om företaget
Hovgårdens Ytskydd AB har sedan 1988 levererat fordonslackering med högsta kvalitet och precision. Vi är ett familjeföretag med lång erfarenhet där tradition möter modern teknik. Vår specialitet är fordonslackering och reparationer.
Med erfaren personal, avancerad teknik och miljömedvetenhet i fokus levererar vi lackering och reparationer som överträffar förväntningarna.
Vi präglas av gemenskap, engagemang och ett prestigelöst arbetssätt där det är högt i tak och där alla hjälps åt. Just nu befinner vi oss i en spännande tillväxtfas, och här får du möjlighet att ta en nyckelroll, arbeta brett och nära både ägare och kollegor.
Om rollen
Vi står inför ett generationsskifte då vår uppskattade kollega går i pension. Därför söker vi nu dig som vill ta över rollen som företagets ekonomiska hjärta. Som ekonomiansvarig får du ett helhetsansvar för ekonomin - från ax till limpa - samt lönerna för Hovgårdens Ytskydd AB där du är anställd. Du ansvarar också för ekonomi och lönehantering i GBG Opti Lackcenter samt för ytterligare några mindre bolag inom familjen.
Rollen innebär ett nära samarbete med ägarna och vår ekonomiassistent Sandra, där ni tillsammans driver och utvecklar en smidig och effektiv ekonomifunktion.
Rollen innebär bland annat:
Löpande bokföring, månads- och årsbokslut enligt K2
Skatt, moms- och arbetsgivardeklarationer
Budgetering, likviditetsuppföljning och rapportering till ledning
Kund- och leverantörsreskontra, med både interna och externa kontaktytor
Lönehantering och personaladministration för fyra bolag (IF Metall - motorbranschens avtal, samt byggavtalet - både kollektivare och tjänstemän)
Kontakt med revisor, bank och myndigheter
Stöd till anställda i löne- och personalfrågor
Hantera företaget avtal, vara kontaktperson för ledningsgruppen samt att lämna underlag vid behov.
Du kommer även vara ett viktigt stöd för ekonomiassistenten och bidra till att utveckla rutiner och processer.
Vem är du?
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, gärna från mindre eller familjeägda bolag där du haft en bred roll. Vi ser gärna att du har haft ansvar för ett flertal bolag parallellt.
Du är trygg i K2-redovisning, lönehantering och rapportering, och har god systemvana (gärna Fortnox eller liknande) samt Excel. Du är strukturerad, självgående och har lätt för att samarbeta med olika personer i organisationen.
Eftersom rollen innebär nära samarbete med ägare samt kontakt med revisorer, banker och myndigheter krävs att du behärskar svenska obehindrat i både tal och skrift. Du behöver även kunna göra dig förstådd på engelska då vi även har engelsktalande personal.
Som person är du prestigelös, hjälpsam och har hög servicekänsla. Du trivs med att ha många kontaktytor och är inte rädd för att ta egna initiativ eller utmana när det behövs. Du är pedagogisk och kan förklara ekonomiska frågor på ett tydligt sätt.Kvalifikationer
• Minst 5 års erfarenhet av löpande redovisning samt bokslutsarbete (månad, kvartal, år)
• Erfarenhet av att hantera flera bolag parallellt
• Goda kunskaper i moms- och skattehantering
• Erfarenhet av budgetering, likviditetsstyrning, ekonomisk analys och rapportering till ledning
• Vana att förbereda underlag inför revision och kontakt med revisorer
• Praktisk erfarenhet av kund- och leverantörsreskontra
• Praktisk erfarenhet av lönehantering, inklusive avtal och kollektivavtal
• Erfarenhet från branscher med kollektivavtal (t.ex. transport eller industri)
• God systemvana (ekonomisystem, lönesystem och Excel)
• Mycket god kommunikativ förmåga i svenska i tal och skrift
• Grundläggande kunskap i engelska i tal och skrift
Vi erbjuder
En central roll i ett familjärt och växande företag
Nära samarbete med engagerade ägare och kollegor
Möjlighet att påverka och utveckla ekonomifunktionen
Nyrenoverade kontorsytor i Hisings Backa med goda kommunikationer
Kollektivavtal via Unionen med avtal enligt ITP1-planen, massage på arbetstid, personalrabatter samt andra förmåner.
Tillträde gärna så snart som möjligt
Möjlighet till hemarbete upp till ett par dagar i veckan på siktSå ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar Hovgårdens Ytskydd med Wise Finance. Du söker enkelt med ditt CV på Lediga jobb inom ekonomi & finans - Ekonomijobb | Wise Finance och du får då svara på några korta frågor. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Webbaserade tester och bakgrundskontroll kommer vara en del av denna rekryteringsprocess i nästa steg.
Har du frågor om tjänsten är du hjärtligt välkommen att kontakta Lisa Kayser på lisa.kayser@wise.se
. Vi gör urval och intervjuar löpande så rollen kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Stort lycka till och välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
