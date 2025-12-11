Ekonomiansvarig till Etikprövningsmyndigheten
2025-12-11
Vill du ta ett brett ansvar för ekonomiarbetet i en samhällsviktig myndighet - och samtidigt bidra till att stärka förtroendet för svensk forskning? Som ekonomiansvarig hos Etikprövningsmyndigheten får du en självständig och utvecklande roll med stort inflytande.
Etikprövningsmyndigheten prövar forskning enligt etikprövningslagen och är värdmyndighet för Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof). Vi är en liten organisation med nära samverkan och hög transparens, där helhetsperspektiv och prestigelöshet värdesätts.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Som myndighetens enda ekonom är du navet i allt ekonomiarbete. Du leder budgetprocessen och analyserar och följer upp resultat. Du rapporterar till ledning och säkerställer att myndigheten följer statliga regelverk. Du ansvarar för kontakten med Statens servicecenter och utvecklar rutiner, nyckeltal och interna processer.
Rollen omfattar även personal- och löneadministration samt övriga administrativa uppgifter. Du ger stöd till både Etikprövningsmyndigheten och Npof och arbetar nära chefsgruppen.
Exempel på arbetsområden:
Budget, prognoser, årsredovisning och statlig rapportering
Fakturahantering, avtalsuppföljning, anläggningsregister
Personal- och löneadministration
Styrdokument, riskanalyser och intern utveckling
Tjänsteresor förekommer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom ekonomi (redovisningsekonom)
Gedigen erfarenhet av redovisning
Gedigen erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
Erfarenhet av personal- och löneadministration
Van att arbeta självständigt som ensam ekonom och ta eget ansvar
Förmåga att prioritera, skapa struktur och driva utveckling
God samarbets- och kommunikationsförmåga
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till registrator@etikprovning.se
senast 12 januari 2025. Ange ditt namn och dnr 2025-08617-03 i ämnesraden.
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
E-post: registrator@etikprovning.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ditt namn & dnr 2025-08617-03".
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Etikprövningsmyndigheten
http://www.etikprovning.se
Charlotte Holdar charlotte.holdar@etikprovning.se
