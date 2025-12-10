Ekonomiansvarig till Enairon i Halmstad
Enairon är ett svenskt teknikföretag som utvecklar en ny generation energieffektiva luftkompressorer. Med hjälpa av vattens gravitation komprimeras luft och deras lösning är både mer hållbar och betydligt mer energieffektiv än traditionella alternativ. Enairon befinner sig en mycket spännande fas med tillväxt, industrialisering och ökad kommersialisering. De söker nu en Ekonomiansvarig till Halmstad som kommer bli en central del av Enairons ledning och kommer att vara med och forma framtidens industriella luftproduktion. Här välkomnas särskilt personer som trivs i mindre organisationer där kulturen genomsyras av att få ta ansvar, påverka och samarbeta nära teamet med fokus på ekonomi.
Rollen
Denna nya tjänst blir en bred, utvecklande och viktig roll för dig som trivs med att kombinera strategi och operativt arbete. Du kommer att få bidra till att utveckla både verksamhet, struktur och kultur med särskilt fokus på ekonomiprocesserna. Som Ekonomiansvarig får du det övergripande ansvaret för Enairons ekonomiska rapportering, budgetprocess och personaladministration. Du blir ett viktigt stöd till VD och en nyckelspelare i företagets fortsatta utveckling. Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta:
Ekonomi & rapportering
Leda budgetarbete, prognoser och löpande ekonomisk planering.
Ansvara för månadsvis ekonomisk rapportering till ledning och styrelse.
Genomföra analyser, uppföljningar och scenarioplanering.
Säkerställa god struktur, ordning och kontroll i ekonomifunktionen.
Leda kontakten med revisorer, banker och externa partners.
Skapa ekonomiska beslutsunderlag som stödjer strategisk utveckling.
HR & personaladministration
Ansvara för löpande HR-processer och personaladministration.
Hantera lön, avtal, onboarding/offboarding och praktiska HR-relaterade frågor.
Stödja VD och chefer i arbetsrättsliga frågor och personalutveckling.
Arbeta aktivt för en trygg och inkluderande företagskultur.
Administration & intern struktur
Driva och förbättra rutiner och interna processer.
Säkerställa god dokumentation, struktur och löpande administration.
Vara ett stöd till VD i prioriteringar, koordination och intern styrning.
Finansiell planering & investeringsunderlag
Utveckla ekonomiska modeller och analyser för långsiktig planering.
Ta fram material som stödjer tillväxtinitiativ, investeringar och projektexpansion.
Vem är du?
Du är en person som uppskattar en vardag där både struktur, samarbete och problemlösning är viktigt. Du är trygg, kommunikativ och prestigelös där du såväl ser helheten som detaljerna.
Vi tror att du:
Har tidigare erfarenhet av ekonomi i en bred roll, gärna i ett mindre eller växande bolag.
Kan skapa ordning och stabilitet och samtidigt driva utveckling.
Trivs med att ta ansvar och arbeta nära verksamheten.
Är relationsskapande och tycker om att bidra i både ekonomiska, administrativa och kulturella frågor.
Du behöver inte uppfylla allt - vi söker potential, vilja och rätt personlighet minst lika mycket som en perfekt matchning mot listan.
Du bör ha en ekonomiutbildning i grunden och får ett plus i kanten om du tidigare har arbetat med kapitalanskaffning, och investeringsprocesser. Detsamma gäller även om du har erfarenhet av försäljning och utveckling av kundrelationer och det är helt klart meriterande om du har stöttat i säljprocesser genom analyser, presentationsmaterial eller uppföljning med en god förståelse för hur ekonomi och affärsutveckling hänger samman.
Slutligen uppskattar vi om du har arbetat med administration och struktur, ex. styrelseadministration, bidragshantering, projektredovisning eller myndighetskontakt, samt erfarenhet av att bygga upp eller förbättra interna processer i ett växande företag.
I den här rekryteringen samarbetar Eniron med oss på OnePartnerGroup Halland AB. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Niclas Arheden på mail: niclas.arheden@onepartnergroup.se
.
Vi kommer att kalla till intervjuer löpande, så vänta inte.
Aktier/delar i bolaget kan bli aktuellt.
Aktier/delar i bolaget kan bli aktuellt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
