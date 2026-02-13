Ekonomiansvarig Sandströms Modehus
2026-02-13
Om jobbet
Arbetslivserfarenhet
Du bör ha erfarenhet av både redovisning och löneadministration sedan tidigare
Meriterande
Redovisningsekonom - erfarenhet efterfrågas
Att ha jobbat med lön och avtal inom Handels är meriterande
Till vårt huvudkontor i Vimmerby söker vi nu en ekonomiansvarig som är redo att ta ansvaret för att vara spindeln i nätet i vår organisation.
I vår företagskultur ligger kundfokuset djupt rotat liksom viljan och förmågan att överträffa båda våra egna och andras förväntningar. Vi är en platt organisation där vi jobbar med korta beslutsvägar där du kommer att jobba väldigt nära både ledningen och butikerna.
Om Sandströms
Sandströms startade i Kisa 1923 av Malcolm och Matilda Sandström. Drygt 100 år senare drivs det fortfarande av familjen Sandström och är därmed Sveriges äldsta modekedja i samma familjs ägo. Sandströms har e-handel och tio fysiska butiker på nio orter i Småland och Östergötland. I alla butiker har vi både dam- och herravdelning.
Beskrivning av rollen
Arbetsuppgifterna omfattar löpande redovisning, analyser, månadsbokslut, rapporter, löneadministration och enklare avtalsfrågor. Skattedeklarationer och moms ingår i rollen tillsammans med kontakter med revisor och myndigheter.
Vi ser gärna att du har en ekonomisk utbildning. Du har goda kunskaper i Officepaketet, framför allt i Excel och är en van affärssystemanvändare där du ser möjligheterna med ett effektivt systemutnyttjande. Du är den som bistår våra butikschefer med information kring löner och avtal.
Vi söker Dig som är strukturerad, noggrann och analytisk parat med en förmåga att samarbeta och vara flexibel. För att passa in i organisationen värdesätter vi en positiv och prestigelös inställning. Du har ett gott administrativt sinne och har lätt för att ta egna initiativ. Du behöver också kunna samarbeta med olika typer av människor då du kommer ha en tät dialog med våra tio olika butiker men också arbeta nära företagets ledning.
Om du är intresserad av att jobba hos oss eller vill rekommendera någon vill vi gärna ha din ansökan och komma i kontakt med dig så snart som möjligt.
Intervjuer kommer att ske löpande, sista ansökningsdag 2026-03-13.- Vi tillämpar provanställning.
Skicka personligt brev och CV till:mikaela@sandstroms.nu
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: mikaela@sandstroms.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan ekonomiansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Michael Sandström AB
(org.nr 556401-8777)
Stora Torget 4 (visa karta
)
598 37 VIMMERBY Arbetsplats
Sandströms Modehus Jobbnummer
9742842