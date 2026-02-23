Ekonomiansvarig/Redovisningsekonom
Selectus Bemanning AB / Ekonomichefsjobb / Södertälje Visa alla ekonomichefsjobb i Södertälje
2026-02-23
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Selectus Bemanning AB i Södertälje
, Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Om rollen
Vi söker en erfaren Ekonomichef som vill ta ett helhetsansvar för ekonomi- och redovisningsfunktionen i ett bolag med tydlig struktur, högt tempo och nära samarbete med ledning och koncern.
Du leder ekonomi- och redovisningsteamet och arbetar både operativt och strategiskt - från löpande bokföring till analys, rapportering och affärsstöd till VD.
Huvudsakliga ansvarsområden
Leda och utveckla ekonomi- och redovisningsteamet
Ansvar för bokföring, månads-, kvartals- och årsredovisning (K2/K3)
Budget, prognoser och finansiella analyser
Kassaflöde, likviditet och bankhantering
Skatter, moms, arbetsgivaravgifter och lagstadgad rapportering
Månadsrapportering till moderbolag (rapportdag ca 4 arbetsdagar efter månadsslut)
Stöd till VD och ledning i ekonomiska och strategiska frågor
Driva förbättringar av processer och intern kontroll
Återkommande arbetsuppgifter
Dagligen
Kassaflödesuppföljning
Kund- och leverantörsfakturor
Arbetsledning av ekonomipersonal
Veckovis
Likviditets- och nyckeltalsuppföljning
Leverantörsbetalningar och påminnelser
Uppföljning av budget/prognos
Månadsvis
Bokslut och rapportering
Avvikelseanalyser (inkl. SVA)
Lön, skatt och moms
Årligen
Årsredovisning, revision och deklaration
Budget och långsiktig prognos
Deltagande i koncernprojekt och investeringarPubliceringsdatum2026-02-23Kvalifikationer
Civilekonom eller motsvarande
Minst 5 års erfarenhet som ekonomiansvarig/ekonomichef
God kunskap i K2/K3
Erfarenhet av budget, prognos och analys
Dokumenterad ledarerfarenhet
Mycket god kommunikativ och analytisk förmågaDina personliga egenskaper
Självständig och ansvarstagande
Affärsorienterad, strukturerad och noggrann
Trivs i mindre organisationer med bred roll
Bekväm med att både leda och arbeta operativt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7278466-1856614". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selectus Bemanning AB
(org.nr 559519-6436), https://jobs.selectus.se
Södertälje Science Park AB (visa karta
)
151 36 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Selectus Jobbnummer
9758316