Ekonomiansvarig med erfarenhet av Business Central
2025-12-10
Är du redo att anta en ansvarstagande roll i ett växande entreprenörsbolag? Har du dessutom god kompetens inom Business Central? Vi på Vindex söker just nu en Ekonomiansvarig till vår kund. I rollen tar du ett övergripande ekonomiskt ansvar, samtidigt som du stöttar organisationen i ekonomiska frågor. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av oss på vindex, medan anställning erbjuds direkt hos kunden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Löpande bokföring
Kund- och leverantörsreskontra
Månads- och årsbokslut samt rapportering och analys av resultat
Ta hem lönehanteringen
Budgetering, prognoser och uppföljning av nyckeltal
Skattefrågor samt moms- och skattedeklarationer
Kontakt med bank, revisorer och myndigheter
Likviditetsplanering och kassaflödesanalys
Effektivisering och utveckling av rutiner och system
Stöd till organisationen i ekonomiska frågor
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående, strukturerad och analytisk, med flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete. Du är van vid att arbeta både operativt och strategiskt, och trivs med att ta ansvar för hela ekonomiflödet. Vi ser gärna att du har erfarenhet som ekonomiansvarig eller ekonomichef i ett bolag med operativt och strategiskt ansvar. För denna roll krävs att du tidigare arbetat i Business Central. Du har dessutom mycket god kunskap inom redovisning, rapportering och ekonomistyrning
Som person är du en tydlig kommunikatör på svenska och engelska, både skriftligt och muntligt. Du är självgående och ansvarstagande, med förmåga att skapa ordning och struktur i ett växande företag. Dessutom är du noggrann, analytisk och van vid att fatta beslut. Publiceringsdatum2025-12-10Så ansöker du
Är det dig vi söker? Skicka ditt CV i Word-format till Vindex och ange referensnummer LIEA3039. För frågor, kontakta ansvarig rekryterare Lisa Nyström (lisa.nystrom@vindex.se
, 070-414 50 20).
Om Vindex
Vi är en rekryteringsbyrå som arbetar med interimslösningar och rekrytering nischat endast mot ekonomiavdelningen. Vi är specialister på tillsättningar av konsulter och kandidater inom ekonomifunktionen. Detta innebär att vi tillsätter CFO:er, ekonomichefer, controllerchefer, Business Controllers, redovisningschefer, koncernredovisningsekonomer, redovisningsekonomer samt lönespecialister. Är du intresserad av fler uppdrag/tjänster som ekonomiassistent? Kika gärna under fliken Lediga tjänster. Så ansöker du
