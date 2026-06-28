Ekonomiansvarig (deltid) hands-on roll i en entreprenörsdriven koncern
Linneahusen AB / Ekonomichefsjobb / Malmö Visa alla ekonomichefsjobb i Malmö
2026-06-28
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linneahusen AB i Malmö
, Helsingborg
, Bjuv
, Simrishamn
, Osby
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bygga en ekonomifunktion från grunden – i ett bolag där besluten tas nära verksamheten och där din insats faktiskt syns? Hos Linneahusen får du inte bara förvalta en ekonomifunktion. Du får forma den.
Vem är vi?
Linneahusen är en växande koncern med verksamhet inom företagsboende, fastigheter och hotelldrift. Vi är ett litet, tight team med stora ambitioner. Hos oss är det korta beslutsvägar, hög energi och ett genuint driv att göra saker bättre – inte bara hålla igång det som redan finns.
Om rollen
Det här är en roll för dig som inte nöjer dig med att hålla ordning på siffrorna – du vill förstå verksamheten, utmana den och hjälpa ledningen att fatta rätt beslut. Rollen är både operativ och utvecklande, och du leder ekonomiarbetet tillsammans med en mångårig ekonomiassistent. Du kommer ha ett nära samarbete med VD och ägare. Du arbetar från vårt kontor i Malmö och har möjlighet att jobba på distans delvis. Vi tror på att träffas och prata – så vi söker dig som bor i Skåne och kan vara på plats regelbundet.
Rollen är inledningsvis på deltid (ca 25–50 %), med möjlighet att växa i takt med bolaget – mer om det nedan.
Dina ansvarsområden
Ekonomifunktionen:
Löpande redovisning, bokslut och rapportering
Fakturering och kundreskontra
Månadsvis avstämning och analys.
Säkerställa kvalitet och regelefterlevnad
Utveckla och dokumentera struktur, rutiner och arbetssätt så att ekonomifunktionen inte är personberoende
Ekonomisk styrning:
Budget, prognoser och uppföljning
Likviditetsplanering och ekonomisk kontroll
Relevanta nyckeltal som faktiskt styr rätt
Affärsstöd:
Kalkyler och analyser inför investeringar och projekt
Stöd till ledningen i ekonomiska och strategiska beslut
Extern samverkan:
Löpande dialog med banker, kunder, leverantörer, revisorer och externa partners i ekonomifrågor.
Vad vi ska åstadkomma det första året
Vi är ärliga med att det finns jobb att göra. Under ditt första år handlar det om att:
Skapa tydlig struktur och överblick i ekonomifunktionen
Bygga upp budget-, prognos- och uppföljningsprocesser som håller
Stärka rapporteringen och beslutsunderlagen till ledning och ägare
Det är en möjlighet, inte en nackdel – du får sätta din prägel på hur ekonomiarbetet ser ut hos oss.
Väx din egen roll
Vi öppnar också upp för möjligheten att bygga en extern kundportfölj inom bolaget – du får ta in egna kunder och fakturera dem under Linneahusen. För varje kund du tar in ökar din tjänstgöringsgrad. Det är ett sätt för dig att växa din roll och din inkomst i din egen takt.
Vem är du?
Du trivs i en entreprenörsdriven miljö och är van vid att driva ditt eget arbete framåt. Du är nyfiken på ny teknik, snappar upp nya verktyg och möjligheter och ser hur de kan göra ekonomiarbetet smartare. Du kavlar gärna upp ärmarna när det behövs.
Vi tror att du är:
Social och relationsskapande – du bygger förtroende naturligt
Strukturerad och analytisk – du älskar när siffrorna stämmer
Lösningsorienterad och positiv – du ser möjligheter, inte hinder
Självständig och drivande – du väntar inte på att bli tillsagd
Kommunikativ och pedagogisk – du kan förklara ekonomi för icke-ekonomer
Prestigelös – ingen uppgift är för liten om det hjälper teametPubliceringsdatum2026-06-28Bakgrund
Flera års erfarenhet som ekonomichef, senior controller eller liknande roll
Stark kompetens inom redovisning och ekonomistyrning
Erfarenhet av att bygga och dokumentera ekonomiprocesser
God analytisk förmåga och affärsförståelse
Erfarenhet av koncernredovisning är meriterande
Erfarenhet från fastighet eller projektintensiva bolag är meriterande
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett bolag i tillväxt – med verkligt inflytande
Nära samarbete med VD och ägare
Frihet att forma rollen och ekonomifunktionen
Flexibel deltid med möjlighet att växa i din egen takt
Kontor i centrala Malmö med möjlighet till visst distansarbete
En varm och prestigelös kultur där alla hjälps åt
Redo att kliva ombord?
Vi rekryterar löpande – skicka in din ansökan redan idag. Berätta kort om dig själv, vad du har gjort och varför det här låter som rätt nästa steg för dig. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linneahusen AB
(org.nr 559211-9290) Arbetsplats
Linneahusen Jobbnummer
9982185