Ekonomiansvarig/Controller till Familjen Frisk Holdings AB
2026-01-05
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
, Borås
, Mullsjö
, Habo
, Falköping
Vill du kombinera ekonomiarbete med strategiskt inflytande i ett entreprenörsdrivet bolag på tillväxtresa? Hos oss får du stort mandat att påverka både processer, arbetssätt och vår utveckling.
Om rollenSom Ekonomiansvarig/controller hos Familjen Frisk Holdings AB får du kliva in i en dynamisk och avgörande roll där du sätter din prägel på verksamheten varje dag. Vi är bara i början på vår resa och din insats kommer göra skillnad.
I praktiken innebär uppdraget att du:
Sköter och utvecklar hela ekonomiprocessen från löpande redovisning och bokslut till att ta fram tydliga beslutsunderlag.
Tar ägarskap för budget och prognosarbete, så att vi kan agera snabbt och med rätt information när vi står inför nya affärer.
Bygger strukturer för rapportering och analys som hjälper oss att se möjligheter och risker innan de blir till utmaningar.
Planerar likviditet och hanterar finansieringsfrågor för att säkerställa att vi har rätt förutsättningar att växa.
Är kontaktperson för revisor, bank och säkerställer myndighetsrapportering mm.
Tar initiativ till processförbättringar och verksamhetsutveckling, så att vi jobbar smartare och mer hållbart.
Du är navet mellan våra dotterbolag och deras VD:ar. Ibland är du den som utmanar, ibland den som stöttar. Du sitter med i styrelserna och är med och utvärderar nya bolagsförvärv, vilket ger dig chansen att påverka både strategi och affärsutveckling. Du blir en del av en entreprenörsdriven miljö där idéer snabbt blir verklighet och där din kompetens bidrar till vår gemensamma tillväxt.
Din profilVi tror att du, precis som vi, drivs av att göra skillnad på riktigt. Du har en akademisk bakgrund inom ekonomi och flera års erfarenhet av kvalificerat arbete inom redovisning, controlling och analys. Har du dessutom koll på koncernredovisning och konsolidering är det ett extra plus, men inget måste, här handlar det mer om att ha rätt inställning än att kunna allt från start.
Du är en person som ser affären bakom siffrorna, tänker strategiskt och har lätt för att koppla ihop analys med konkreta förbättringar. Du är strukturerad och tar ansvar, men är samtidigt nyfiken och har modet att utmana när det behövs. Hos oss får du stort utrymme att ta initiativ och forma både din egen roll och bolagets väg framåt.
Vi erbjuderHär får du möjlighet att ta stort ansvar och vara med i en spännande fas där saker händer på riktigt. Hos oss präglar initiativkraft och entreprenörskap vardagen, och du ges frihet att påverka både arbetssätt och riktning. Ditt engagemang ger synliga resultat och bidrar till verksamhetens utveckling.
Om du lockas av tydliga utmaningar och att vara med ifrån början på en resa, då kommer du nog att trivas tillsammans med oss!
I den här rekryteringen samarbetar vi med Stella Rekrytering & Ledarskap. Vid frågor om tjänsten kontakta ansvarig konsult Elin Dresch på 072 214 23 87 alt Jennifer Djureholt på 070-209 16 93. Sista ansökningsdag är den 7/1 och intervjuer kan komma att påbörjas först i januari 2026.
Om ossFamiljen Frisk Holdings är ett familjeägt bolag med rötterna i Ulricehamn. Vi brinner för att stärka det lokala företagandet och skapa långsiktigt värde både för våra bolag och samhället runt omkring. Våra investeringar fokuserar på verksamheter som bidrar till utveckling, upplevelser och möjligheter för invånare och besökare alltid med framtidsfokus och stort engagemang.
Sedan 2022 äger vi Ski Bike Hike i Ulricehamn, där vi skapar en levande året-runt-anläggning med skidåkning på vintern och cykling på sommaren. Bland våra innehav finns även Restaurang Dalstugan, restaurangen på Åsundsholm samt Hinnagårds Mekaniska.
Vi vill växa genom att förvärva stabila, välmående bolag som delar våra värderingar och utvecklar det lokala näringslivet. Så ansöker du
