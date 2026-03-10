Ekonomiansvarig byggprojekt
Statens Fastighetsverk / Företagsekonomjobb / Stockholm Visa alla företagsekonomjobb i Stockholm
Det är på regeringens uppdrag som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar vårt gemensamma natur- och kulturarv. Vi förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter - däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.
Som medarbetare är vi stolta över att vara anställda på en myndighet, arbeta utifrån den statliga värdegrunden och få bidra till en positiv samhällsutveckling.
Projekt- och teknikavdelningen utgör tillsammans med de tre fastighetsavdelningarna kärnan i SFV:s verksamhet och ansvarar för förvaltning och utveckling av vårt fastighetsbestånd. Sammantaget har vi på avdelningen många kompetenser inom bygg och fastighet med fokus på projektledning, fastighetsutveckling, teknik och fastighetsinformation. Vi på projektportföljenheten är ett team med specialister som stöttar byggprojekten inom kompetensområden såsom controlling, kalkyl, process och arbetsmiljöfrågor. I projektportföljen just nu ingår bland annat Operabyggnaden i Stockholm, Kungliga slottets fasader i Stockholm, Universitetshuset i Lund och ambassadbyggnaden i Tokyo.
Din roll
Som ekonomiansvarig i byggprojekt ansvarar du för den övergripande ekonomistyrningen i byggprojekt och säkerställer att projekten drivs enligt uppsatta finansiella mål, lagkrav och interna riktlinjer. Rollen är både strategisk och operativ med fokus på att skapa ekonomisk stabilitet, lönsamhet och kontroll i projekt. Du har en förmåga att hela tiden se helheten och har med din erfarenhet en trygghet i att fatta ekonomiska beslut även när komplexiteten är hög.
Ansvarsområdena omfattar:
• att leda, samordna och utveckla projektets ekonomiska styrning och uppföljning omfattande bland annat budget, prognos, redovisning, ekonomisk analys och rapportering
• leda och utveckla ekonomifunktionen inom projektet
• identifiera och hantera ekonomiska risker i projektet
• stödja projektchef och ledning i ekonomiska beslut
• delta i upphandlingar och kontraktsförhandlingar ur ett ekonomiskt perspektiv
• representera projektet och driva dess ekonomiska frågor internt på myndigheten
• bidra i myndighetens arbete att generellt utveckla ekonomistyrningen i byggprojekt
Din profil
Vi söker dig som har:
• Minst 10 års erfarenhet av ekonomistyrning i komplexa byggprojekt
• Erfarenhet av att leda arbete och samverka inom byggprojektorganisationer
• Erfarenhet av att förhandla med entreprenörer, leverantörer eller beställare ur ett ekonomiskt perspektiv
• Mycket god kunskap om projektekonomi, nyckeltal och riktvärden inom byggprojekt
• Mycket god förmåga att på svenska uttrycka dig i tal och skrift
• God kunskap om entreprenadjuridik
Meriterande är:
• Högskoleutbildning inom ekonomi, teknik eller fastighet
• Erfarenhet av att leda och utveckla ekonomifunktionen inom ett byggprojekt
• Erfarenhet av att driva förbättringsarbete och implementera nya arbetssätt
• Vana att arbeta i digitala projektportaler såsom till exempel ACC, Dalux
• God kunskap om arbetssätt och regelverk gällande samverkansentreprenader
Personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är affärsmässig och resultatorienterad med ett målriktat arbetssätt och fokus på goda resultat. Du är trygg att stå upp för dina åsikter och är bekväm att fatta nödvändiga beslut. Du är också samarbetsorienterad med ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du är strukturerad och organiserar arbetet för berörda parter utifrån projektets ekonomiska deadlines och leveranser.
Så söker du tjänsten
För att söka tjänsten ber vi dig bifoga ditt CV och besvara ett antal urvalsfrågor som utgår från kravprofilen. Vid första urvalet kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och dina svar på frågorna. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef för att skicka in din ansökan.
För frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Cathrine Siwers tfn 010-478 74 98
Fackliga representanter för Saco, Seko och OFR/S nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Mer information
Du anställs som: Ekonomiansvarig
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. SFV tillämpar 6 månaders provanställning
Placering: Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Möjlighet till distansarbete: Ja, det finns möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans.
Innan ett beslut om anställning fattas kan en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) komma att genomföras. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och i vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Statens fastighetsverk verkar inom branscher som är exponerade mot olika risker för oegentligheter, i förbyggande syfte förekommer därför tjänster där lämplighetsprövning genomförs.
Jobba hos oss
På SFV arbetar vi på medborgarnas uppdrag, med utgångspunkt i den statliga värdegrunden och utifrån vår medarbetarbetarpolicy. Medarbetare på SFV har god förståelse för SFV:s uppdrag och mål, tar ansvar och samarbetar. Våra chefer leder vårt arbete genom att ha helhetssyn, leda mot resultat samt skapa delaktighet och involvering.
Ta del av vår medarbetarpolicy och hur det är att jobba hos oss på Jobba hos oss | SFV.
Välkommen till oss! Ersättning
